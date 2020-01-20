Davos'ta küreselleşme ve iklim kaygısı

Dünyanın önde gelen siyasetçileri ve iş dünyası temsilcilerini bir araya getirmesi nedeniyle "elitler kulübü" yakıştırması yapılan Dünya Ekonomi Forumu'nun 50'nci zirve toplantısı İsviçre'nin Davos kasabasında başlıyor.

21-24 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek toplantılara 117 ülkeden devlet ve hükümet başkanları, üst düzey yöneticiler, bilim insanları, sivil toplum temsilcileri ve gazetecilerin de bulunduğu yaklaşık 3 bin davetli katılacak.

Bu yılki toplantıda 22 devlet başkanı, 23 başbakan ve beş kraliyet mensubu yer alacak. Davos zirvesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın yapacağı konuşma ile başlayacak. Katılımcılar arasında Almanya Başbakanı Angela Merkel, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in yanı sıra İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg de bulunuyor.

Türkiye'den katılım bakan düzeyinde

2009 yılındaki "One Minute" olayı sonrasında Davos'a katılmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerine Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal temsil edecek. Erdoğan 2009'daki son katıldığı toplantıda dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Peres'e Gazze savaşı nedeniyle tepki göstermiş ve moderatörün taraflı tutum takındığı gerekçesiyle "Davos benim için bitmiştir" diyerek salonu terk etmişti.

O dönemde Başbakanlık görevinde olan Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ile katıldığı toplantıyı terk etmişti

Dünyadaki Ortodoksların ekümenik lideri olarak kabul edilen Fener Rum Patriği Bartholomeos'un da Davos'a katılacağı ve bir konuşma yapacağı bildirildi. Bartholomeos üçüncü kez Davos'a katılmış oluyor.

Uluslararası ekonomi yönetiminin üst düzey isimlerinden Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Sekreteri Roberto Azevedo ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Genel Sekreteri Angel Gurria da katılımcılar arasında. Küresel ölçekte faaliyet gösteren Apple, Google, Facebook, Microsoft, Huawei, Volkswagen, Siemens, Airbus, Total, Deutsche Bank, Gazprom, HSBC, JP Morgan, IBM, Morgan Stanley, Coca-Cola, Pepsi, Goldman Sachs, Uber gibi çok uluslu büyük şirketlerin temsilcileri de Davos zirvesinde yer alacak.

"Kapitalizm yarardan çok zarar getiriyor"

Küreselleşmenin mimarlarını bir araya getiren Davos'ta kapitalizmin içinde bulunduğu güven bunalımı da masaya yatırılacak. Toplantılarda gelir eşitsizliği, siyasi kutuplaşma, çevre ve iklim krizi, küresel ekonominin durumu, paydaşların kapitalizmi, sürdürülebilir kalkınma, teknoloji, ticaret ve 4'üncü sanayi devrimi gibi çeşitli başlıklara odaklanılacak.

Davos'un hemen öncesinde açıklanan Amerikan kamuoyu araştırma şirketi Edelman'ın 2020 yılı Güven Barometresi, dünyada kapitalizme yönelik kuşkuların giderek yaygınlaştığını gösteriyor. 28 ülkede 34 bin katılımcıyla yapılan araştırmaya göre yüzde 56'lık çoğunluk, kapitalizmin mevcut haliyle dünyaya yarardan çok zarar getirdiği görüşünde. Katılımcıların yüzde 83'ü işini kaybetme endişesi içinde. Yüzde 66'lık kesim ise, mevcut siyasi liderlerin ülkesinin sorunlarını çözebileceğine güvenmiyor.

İklim sorunu

İsveçli aktivist Greta Thunberg'in başlattığı "Gelecek için Cumalar" gibi protesto hareketleriyle dünya kamuoyunda giderek daha fazla farkındalık uyandıran iklim koruma da Davos'un ağırlıklı konuları arasında. 2018 Ağustos ayında 15 yaşındayken İsveç parlamentosu önünde üç hafta boyunca oturma eylemi yaparak iklim konusundaki eylemsizliği protesto eden Greta Thunberg de Davos'ta bir konuşma yapacak.

Dünya Ekonomik Forumu kurucusu ve başkanı Klaus Schwab, mevcut kuşkularla ilgili olarak, "İnsanlar, ekonomi 'elitleri'ne karşı ayaklanıyor, onların kendilerine ihanet ettiğine inanıyor. Küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlamaya yönelik çabalarımız tehlikeli bir şekilde yetersiz kalıyor" dedi. Schwab, dünyanın kritik bir kavşakta bulunulduğuna dikkat çekerek "bu yıl hükümet ve şirketlere yeni öneriler ve stratejiler sunan bir Davos 2020 Manifestosu geliştirmek zorunda olduklarını" kaydetti.

Zirve sırasında çevreciler gösteri yapacak

Protestocular Davos'a yürüyor

Davos, iklim aktivistlerinin de protestolarına sahne oluyor. Dünya liderlerinden iklim korumada acil adımlar atılmasını talep eden yüzlerce aktivist Pazar günü ülkenin doğusundaki Landquart şehrinden Davos'a üç günlük bir yürüyüş başlattı.

İsviçre polisinin yürüyüşün ana güzergahını yaya trafiğine kapatmasının ardından aktivistlerin patikalardan yürüyerek ya da trenlerle Davos'a ulaşmaya çalışacağı tahmin ediliyor.

Aktivistlerin Davos belediye binası önünde toplanma planları da polise takıldı. Polisin, belediye binasının bulunduğu meydana en fazla 300 kişinin girebileceğini bildirmesi, aktivistlerin tepkisine neden oldu.

İsviçre polisi, devlet ve hükümet başkanları, başbakanlar ve kraliyet mensupları gibi "uluslararası koruma" altındaki üst düzey 130 katılımcının güvenliği için olağanüstü önlemler alıyor.

İsviçre, Davos'un güvenliği için hava sahasında uçuşlara kısıtlama getirdi. Ek güvenlik önlemleri için polisin yanı sıra 5 bin ordu mensubu da görev yapacak. İsviçre yönetimi ve Forum organizatörlerinin ek güvenlik önlemleri için toplam 9 milyon euro kaynak ayırdığı bildirildi.

DW/BK,TY

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