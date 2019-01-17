 Davos Trump′sız başlıyor | DÜNYA | DW | 21.01.2019

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DÜNYA

Davos Trump'sız başlıyor

Davos Forumu'na bu yıl az sayıda lider katılıyor. Sandalyesi boş kalacak isimler arasında ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Theresa May var.

Dünya Ekonomik Forumu her yıl İsviçre'nin Davos kentinde düzenleniyor

Dünya Ekonomik Forumu her yıl İsviçre'nin Davos kentinde düzenleniyor

İsviçre'nin kayak merkezi Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu bu yıl ticaret savaşları, uluslararası siyasetteki gerginlikler, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci (Brexit) ve dünya ekonomisini durgunluğa sürüklemesinden endişe edilen ekonomik büyümedeki yavaşlama gibi kilit konuların gölgesinde düzenleniyor.

22-25 Şubat tarihleri arasında yapılacak oturumlara dünyanın dört köşesinden üç binin üzerinde iş adamı, ülke lideri ve sivil kuruluş temsilcisinin katılması bekleniyor. Bu yılki zirve "Küreselleşme 4.0: Dördüncü Sanayi Devrimi Çağında Küresel Yapıyı Şekillendirmek" teması ile düzenlenecek. 300'den fazla oturumun yapılacağı etkinlikte iklim değişikliği tehdidinin de gündeme alınacağı belirtiliyor.

Bu seneki Davos'a dünya lideri arasından katılım az. G7 ülkeleri arasında sadece Almanya Başbakanı Angela Merkel, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve İtalya Başbakanı Premier Giuseppe zirvede yer alacak.

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ABD Başkanı Trump, Meksika sınırına inşa ettirmek istediği duvarın bütçesindeki anlaşmazlık nedeniyle yaşanan hükümetin kepenk indirmesini gerekçe göstererek Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’na katılmayacağını belirtti. (10.01.2019)

Dünyanın zenginleriyle muktedirleri 48. Dünya Ekonomik Forumu için Davos’ta buluşuyor. Donald Trump dâhil çok sayıda politikacının katılacak olması, zirvede siyasi konuların öne çıkacağını gösteriyor. (23.01.2018)

Trump, May, Macron Davos'ta yok

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bütçe tasarısı üzerindeki anlaşmazlık nedeniyle hükümetin kepenk kapatması üzerine Başkan Donald Trump'ın zirveye katılmayacağı açıklandı. 27 gündür hükümetin kapalı olduğu ABD'yi Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun temsil etmesi bekleniyor. ABD heyetinin gündeminde Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası gibi kuruluşların yenilenmesi konusunun olacağı belirtiliyor.

Davos'a bu yıl katılmayacak olan liderlerden biri de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron. Fransa'da akaryakıt vergisine yönelik zammın ardından başlatılan Sarı Yelekliler eylemleri nedeniyle zor günler yaşayan Macron, Davos'ta olmayacak. Brexit için uygulanması konusunda Brüksel'le varılan anlaşmanın İngiliz Parlamentosu'nda reddedilmesinin ardından İngiltere Başbakanı Theresa May'in de zirveye katılmayacağı belirtildi. Brexit krizi nedeniyle güven oylamasından geçen May'in Brexit konusunda uzlaşı arayışı çabalarını sürdüreceği belirtildi. May İngiliz parlamenterlerden 306'ya karşı 325'un desteğiyle güvenoyu almıştı. Rusya ve Hindistan'ın liderleri de Davos'ta yer almayacak. 2017'de Davos'a katılan ilk Çin Devlet Başkanı olan Şi Cinping'inse bu yıl yardımcısını Davos'a göndereceği belirtildi. 

Dünyanın önde gelen şirketlerine danışmanlık yapan IHS Markit'in baş ekonomisti Nariman Behravesh, "Liderler düzeyinde katılım geçtiğimiz yıla kıyasla az. Katılanlar da güven vermek ve işadamları ve yatırımcıların endişelerini gidermek isteyecektir" durumu değerlendiriyor.

Türkiye'yi kim temsil edecek?

İsrail'in eski cumhurbaşkanlarından Şimon Peres ile 2009 yılında Davos'ta yaşadığı "One minute" krizinden bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Davos Zirvesi'ne katılmıyor. Forumda Türkiye'yi bu yıl Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın temsil etmesi bekleniyor.

Liderler düzeyindeki düşük katılımın, uluslararası arenada başka liderlerin kendisini göstermesi için fırsat olabileceği belirtiliyor. Bu yılki Davos, Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun katıldığı ilk önemli uluslararası etkinlik olacak.

AFP,rtr/ÖA,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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