Davos: CEO’lar 2023 için karamsar

Artan enflasyon, makroekonomik kırılganlık ve jeopolitik ihtilaflar nedeniyle şirketlerin kendi büyüme potansiyellerine olan güveni, küresel finans krizinden bu yana en ciddi düşüşü kaydetti.

PricewaterhouseCoopers'ın (PwC) anketine göre şirketlerin büyüme potansiyellerine olan güveni, 2007-2008 küresel finans krizinden bu yana en ciddi düşüşü kaydetti.

Pazartesi günü açıklanan anket sonuçlarına göre bu düşüşün nedenleri artan enflasyon, makroekonomik kırılganlık ve jeopolitik ihtilaflar.

Ankete katılan dünya genelindeki üst düzey yöneticilerin yüzde 73'ü önümüzdeki 12 ay boyunca küresel ekonomik büyümenin gerileyeceği görüşünde.

PwC, on yılı aşkın bir süredir bu anketin yapıldığını, 2023'ün CEO'ların en karamsar oldukları yıl olduğunu kaydetti.

Moritz: Daha zor bir yıl bekliyor

PwC Küresel Yönetim Kurulu Başkanı Bob Moritz, Davos Zirvesi vesilesiyle düzenlenen Reuters Küresel Piyasalar Forumu'nda, 2022 yılında iyi iş yapan şirketleri daha zor bir yıl beklediğine dikkat çekti.

Moritz, ankete katılan 4 bin 400 şirket yöneticisinin yüzde 40'ının, önümüzdeki 10 yıl içinde, daha hızlı bir inovasyon ve dönüşüm olmaksızın şirketlerinin iktisadi açıdan ayakta kalamayacaklarını söylediklerine işaret etti.

Bob Moritz, "Hem zaman dilimi hem de boyutu şaşırtıcı… 'Önümüzdeki iki ya da üç yıl nasıl ayakta kalabilir, bir yandan zorlu makroekonomik koşullardan geçerken 10 yılda şirketi büyümeye uygun bir transformasyondan nasıl geçiririm' arayışı var” dedi.

Şirketler arasında farklılaşmalara tanıklık edildiğini belirten Moritz, borç odaklı bir bilançoya sahip olanların artan faiz oranları ve enflasyonist baskılarla mücadele ettiklerini, borçlarını azaltarak iyi iş çıkaranların ise portföylerini dönüştürme kapasitesine sahip olduklarını kaydetti.

CEO'ların yüzde 60'ı, önümüzdeki 12 ayda istihdamı azaltmayı planlamıyor. Yüzde 80'i de, yetenekli çalışanlarını ellinde tutabilmek için ücretlerde kesinti öngörmüyor.

PwC anketinin ortaya koyduğu diğer sonuçlara göre CEO'ların yarısı işletme maliyetlerini azaltıyor, yüzde 51'i fiyatları artırırken yüzde 48'i ürün ve hizmetlerini çeşitlendirmeye yöneldiklerini aktarıyor.

Reuters/ DA, BK