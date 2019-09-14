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David Cameron, İngiliz siyasetçi. 2010-2016 arasında başbakanlık yaptı. 23 Haziran 2016'daki Brexit referandumu sonrası görevinden istifa etti.
Cameron, ülkesinin Yunanistan’ın kurtarılması için para ödemeye mecbur olmadığını savunmuş, AB antlaşmalarının revize edilmesini talep etmişti. Ülkesinin AB üyeliğinin devam etmesine İngilizlerin karar vermesi de onun fikriydi.