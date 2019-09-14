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David Cameron

David Cameron, İngiliz siyasetçi. 2010-2016 arasında başbakanlık yaptı. 23 Haziran 2016'daki Brexit referandumu sonrası görevinden istifa etti.

Cameron, ülkesinin Yunanistan’ın kurtarılması için para ödemeye mecbur olmadığını savunmuş, AB antlaşmalarının revize edilmesini talep etmişti. Ülkesinin AB üyeliğinin devam etmesine İngilizlerin karar vermesi de onun fikriydi.

ARCHIV - 03.05.2016, Großbritannien, London: Der damalige Bürgermeister von London, Boris Johnson (l), und derdamals amtierende britische Premierminister David Cameron aufgenommen während einer Wahlkampfkundgebung. Cameron hat dem künftigen Premierminister Boris Johnson viel Erfolg in seinem neuen Amt gewünscht. Der Posten des Premiers sei ein großes Privileg, beinhalte aber auch eine große Verantwortung, erklärte Cameron am Mittwoch auf Twitter. Foto: Will Oliver/epa/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Cameron: İkinci bir Brexit referandumu mümkün 14.09.2019

Başbakanlığı döneminde aldığı referandum kararı ile İngiltere'nin Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecine ön ayak olan David Cameron, bu konuda yeni bir referanduma gidilebileceğini dile getirdi.

ARCHIV 2010 *** Chinese President state visit - Day One. Prime Minister David Cameron and Home Secretary Theresa May leave following the ceremonial welcome on Horse Guards Parade, London, for the Chinese President on the first day of his state visit to the UK. Picture date: Tuesday October 20, 2015. See PA story ROYAL China. Photo credit should read: Nick Ansell/PA Wire URN:24503342 | © picture-alliance/empics/N. Ansell

Tagesspiegel: Cameron gibi May de istifa etmeliydi 09.06.2017

Alman basınındaki yorumlarda, İngiltere'deki seçim sonuçlarının, ülkenin Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci üzerinde yapacağı etkiler hakkındaki değerlendirmeler öne çıkıyor.
13.7.2016*** Britain's Queen Elizabeth welcomes Theresa May at the start of an audience in Buckingham Palace, where she invited her to become Prime Minister, in London July 13, 2016. REUTERS/Dominic Lipinski/Pool Reuters/D. Lipinski

İngiltere’nin yeni başbakanı Theresa May 13.07.2016

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in hükümeti kurma davetini kabul eden Theresa May İngiltere’nin yeni Başbakanı oldu.
05.07.2016+++Theresa May vor 10 Downing Street British Home Secretary Theresa May leaves No10 Downing Street after attending a Cabinet Meeting in London, Britain, 05 July 2016. May is one of the candidates for Conservative party leadership to succeed David Cameron. (c) picture-alliance/dpa/W. Oliver

Cameron gidiyor, May geliyor 13.07.2016

İngiltere'nin yeni başbakanı Theresa May bugün görevi Brexit referandumu sonrası istifa eden David Cameron'dan devralıyor.
ARCHIV 2010 *** Chinese President state visit - Day One. Prime Minister David Cameron and Home Secretary Theresa May leave following the ceremonial welcome on Horse Guards Parade, London, for the Chinese President on the first day of his state visit to the UK. Picture date: Tuesday October 20, 2015. See PA story ROYAL China. Photo credit should read: Nick Ansell/PA Wire URN:24503342 | © picture-alliance/empics/N. Ansell

"Bölünmüş İngiltere'de birliğe ihtiyaç var" 11.07.2016

İngiltere’de İçişleri Bakanı Theresa May’in başbakanlığının kesinleşmesi ve Alman dış istihbarat teşkilatı BND’nin yaptığı dinlemelere ilişkin detaylar Alman gazetelerinin yorum sütunlarına damgasını vuran konular.
05.07.2016+++Theresa May vor 10 Downing Street British Home Secretary Theresa May leaves No10 Downing Street after attending a Cabinet Meeting in London, Britain, 05 July 2016. May is one of the candidates for Conservative party leadership to succeed David Cameron. (c) picture-alliance/dpa/W. Oliver

Theresa May'in başbakanlığı kesinleşti 11.07.2016

İngiltere Başbakanı Cameron İçişleri Bakanı May’in çarşamba akşamına kadar başbakanlık koltuğuna oturmuş olacağını açıkladı. May’in tek rakibi konumundaki Leadsom sürpriz bir kararla adaylığını geri çekmişti.
06.07.2016 *** Former British Prime Minister, Tony Blair, delivers a speech following the publication of The Iraq Inquiry Report by John Chilcot, in London, Britain July 6, 2016. REUTERS/Stefan Rousseau/Pool © Reuters/S. Rousseau

Blair: İyi niyetle alınmış bir karardı 06.07.2016

İngiltere eski Başbakanı Tony Blair, Chilcot raporu sonrası bir açıklama yaparak Irak savaşı öncesi ve sonrasında kendisine yönelik tüm hatalara dair sorumluluğu almaya hazır olduğunu belirtti.

İngiltere’den ‘Brexit’ kararı 24.06.2016

İngiltere Seçim Komisyonu, resmi referandum sonuçlarına göre Britanya’nın AB’den ayrılmayı seçtiğini açıkladı. İngiltere Başbakanı Cameron istifa edeceğini duyurdu.
24.06.2016 Britain's Prime Minister David Cameron speaks after Britain voted to leave the European Union, outside Number 10 Downing Street in London, Britain June 24, 2016. REUTERS/Stefan Wermuth Copyright: Reuters/S. Wermuth

Cameron istifa edeceğini açıkladı 24.06.2016

İngiltere Başbakanı David Cameron ülkesinin AB'den ayrılması sonucunun çıktığı referandumun ardından istifa kararı aldı.
17.03.2016 *** FILE - Britain's Prime Minister David Cameron arrives for a two-days European Union leaders summit in Brussels, Belgium, 17 March 2016. EPA/STEPHANIE LECOCQ (zu dpa «EU, Soziales, Kronprinz-Streit: Britische Tories in der Krise» vom 20.03.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ © picture-alliance/dpa/S. Lecocq

Cameron görevinde kalıyor 24.06.2016

İngiltere'de ülkenin AB'den ayrılmasını isteyenlerin sandıktan zaferle çıktığı referandumun ardından gözler, Başbakan Cameron'a çevrildi. Dışişleri Bakanı Hammond, Cameron'un görevinden ayrılmayacağını açıkladı.
23.06.2016+++ A man wearing a European themed cycling jersey arrives to vote at a polling station for the Referendum on the European Union in north London, Britain, June 23, 2016. REUTERS/Neil Hall +++ (C) Reuters/N. Hall

Yorum: Avrupa'nın kader günü 23.06.2016

DW Baş Editörü Alexander Kudascheff, Britanya'daki referandumdan AB'nin dersler çıkarması gerektiği görüşünde.
15.6.2016 *** A boat flying a large 'In' flag, campaigning to remain in the EU in the upcoming referendum sails by the British Houses of Parliament to oppose a flotilla of boats from the group 'Fishing for Leave' (L) on the river Thames in London on June 15, 2016. A Brexit flotilla of fishing boats sailed up the River Thames into London today with foghorns sounding, in a protest against EU fishing quotas by the campaign for Britain to leave the European Union. / AFP / NIKLAS HALLE'N (Photo credit should read NIKLAS HALLE'N/AFP/Getty Images) Copyright: Getty Images/AFP/N. Halle'n

İngiltere'de AB savunucuları öne geçti 19.06.2016

İngiltere'nin AB'de kalıp kalmayacağının oylanacağı referanduma kısa bir süre kala, AB savunucuları öne geçti. İngiltere Başbakanı Cameron, İngiltere'nin AB'den ayrılmasının olumsuz sonuçları konusunda uyardı.
16.06.2016 Floral tributes and candles are placed by a picture of slain Labour MP Jo Cox at a vigil in Parliament square in London on June 16, 2016. Cox died today after a shock daylight street attack, throwing campaigning for the referendum on Britain's membership of the European Union into disarray just a week before the crucial vote. / AFP / DANIEL LEAL-OLIVAS (Photo credit should read DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP/Getty Images) (c) Getty Images/AFP/D. Leal-Olivas

Cox cinayetiyle ilgili yeni bulgular 17.06.2016

İngiltere İşçi Partisi milletvekili Jo Cox'un katilinin psikolojik sorunları olduğu ve ABD'deki Neonazi gruplara sempati beslediği belirlendi.
Jo Cox shooting. File photo dated 12/05/15 of Labour MP Jo Cox, who has been shot in Birstall near Leeds, an eyewitness said. Issue date: Thursday June 16, 2016. See PA story POLICE MP. Photo credit should read: Yui Mok/PA Wire URN:26626873 | © picture-alliance/empics/Y. Mok

Saldırıya uğrayan İngiliz milletvekili hayatını kaybetti 16.06.2016

İngiltere'de seçim bölgesinde silahlı ve bıçaklı saldırıya uğrayan İşçi Partisi Milletvekili Jo Cox kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Başbakan Cameron Cox'un ölümünün 'trajedi' olduğunu ifade etti.
***ACHTUNG: Keine Verwendung über den 30.6.2016 hinaus!*** 7.6.2015 *** epa05350899 British Prime Minister David Cameron (L) speaks during a ITV televised debate called 'Cameron and Farage Live: The EU Referendum', in London, Britain, 07 June 2016. Britons will vote in a referendum on whether to stay or leave the European Union on 23 June 2016. EPA/MATT FROST / ITV /REX/ SHUTTERSTOCK HANDOUT Press Editorial Use up to and including Thursday 30th June 2016. No archive after this date. HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES/NO ARCHIVES | Copyright: Getty Images/AFP/E. Dunand

'Cameron inandırıcı değil' 16.06.2016

AP Başkan Yardımcısı Alexander Graf Lambsdorff, İngiltere Başbakanı David Cameron’ı AB'de kalınması yönündeki Avrupa yanlısı kampanyalarında inandırıcı olmamakla suçladı.
MANCHESTER, ENGLAND - SEPTEMBER 30: Chancellor of the Exchequer George Osborne delivers his speech in the main hall on the second day of the Conservative Party Conference on September 30, 2013 in Manchester, England. Chancellor of the Exchequer George Osborne has unveiled a Government plan for long-term unemployed people to undertake work placements in order to receive their benefits. (Photo by Oli Scarff/Getty Images)

Britanya'dan Türkiye'ye kırmızı kart 09.06.2016

Britanya Başbakanı Cameron'dan sonra Maliye Bakanı Osborne da AB karşıtlarını yatıştırmak için Türkiye'nin AB'ye üye olmayacağını söyledi.
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