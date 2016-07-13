İngiliz müzisyen, aktör, dansçı ve prodüktörü olan David Bowie, 10 Ocak 2016'da 69 yaşında hayata veda etti. 140'dan fazla plak ve CD'si piyasaya sürüldü.

Gerçek adı David Robert Jones olan David Bowie, 1972 yılında önce Ziggy Stardust takma ismiyle müzik dünyasınında adını duyurdu. Ölümünden sadece iki gün önce 'Blackstar' adlı albümü çıkan Bowie, ardında büyük bir hayran kitlesi bıraktı.