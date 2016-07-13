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David Bowie

İngiliz müzisyen, aktör, dansçı ve prodüktörü olan David Bowie, 10 Ocak 2016'da 69 yaşında hayata veda etti. 140'dan fazla plak ve CD'si piyasaya sürüldü.

Gerçek adı David Robert Jones olan David Bowie, 1972 yılında önce Ziggy Stardust takma ismiyle müzik dünyasınında adını duyurdu. Ölümünden sadece iki gün önce 'Blackstar' adlı albümü çıkan Bowie, ardında büyük bir hayran kitlesi bıraktı.

'Bowie' kurtarıldı 13.07.2016

Avustralya'da iki gözü farklı renkte olan bir koala bulundu.
Queen Elizabeth II trifft Lady Gaga (Foto: Getty Images/WPA Pool/L. Neal)

Pop ikonu Lady Gaga 30 yaşında 28.03.2016

“Popun Kraliçesi” unvanının potansiyel varisi Lady Gaga 28 Mart’ta 30 yaşına bastı. ABD’li şarkıcı ve oyuncu bugün stil kraliçesi haline dönüştü. Diğer yandan toplumsal konulara da duyarsız kalmıyor.
David Bowie Ausstellung in Berlin

David Bowie: Efsanevi bir kariyer 11.01.2016

Efsanevi İngiliz müzisyen David Bowie hayata veda etti. Bir süredir kanserle mücadele eden Bowie, provakatif, heyecanlı ve dopdolu bir kariyere imza attı.

DW ile Haber 11.01.2016 - 17:00 11.01.2016

Almanya Cumhurbaşkanı'ndan Müslüman düşmanlığı uyarısı - AB’den Türkiye’ye sığınmacı eleştiri - David Bowie hayatını kaybetti... Ayrıntılar DW ile Haber'in 100 saniyelik dünya turunda.

DW ile Haber 11.01.2016 - 14:00 11.01.2016

Güneydoğu operasyonlarının bilançosu - Suriye kasabası Madaya’ya yardım gönderildi - Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu... Ayrıntılar DW ile Haber'in 100 saniyelik dünya turunda.
Entertainer David Bowie sings at the Yahoo! Internet Life Online Music Awards in New York in this July 24, 2000 file photo. Singer Bowie has died after an 18-month battle with cancer, his official Twitter account announced on January 11, 2016. REUTERS/Brad Rickerby/Files +++ (C) Reuters/B. Rickerby

Ünlü şarkıcı David Bowie kansere yenildi 11.01.2016

Rock müziğin efsane isimlerinden David Bowie hayata veda etti. Bowie bir süredir sağlık sorunları ile mücadele ediyordu.
epa03698588 A handout video grabbed image made available by NASA showing CSA (Canadian Space Agency) astronaut Chris Hadfield performing aboard the International Space Station a revised version of David Bowie's song Space Oddity, 12 May 2013. As reported by CSA, Hadfield, for his last downlink before returning to Earth, CSA Astronaut Chris Hadfield performed I.S.S. (Is Somebody Singing) with hundreds of students at the Ontario Science Centre and nearly a million people, mostly students from coast-to-coast Canada and around the world, performing the song in unison from their location. US astronaut Thomas Marshburn and Canadian astronaut Chris Hadfield are due to return back to Earth later on 13 May 2013. EPA/NASA / CSA / CHRIS HADFIELD / HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY +++(c) dpa - Bildfunk+++

Uzaydan gelen müzik 15.04.2015

Kanadalı astronot Chris Hadfield, büyük bir kısmının kaydı uzayda yapılan bir albüm çıkarmaya hazırlanıyor.
GLASTONBURY, ENGLAND - JUNE 29: Sir Mick Jagger of The Rolling Stones performs on the Pyramid Stage at Glastonbury Festival 2013 on June 29, 2013 in Glastonbury, England. at the Glastonbury Festival of Contemporary Performing Arts site at Worthy Farm, Pilton on June 29, 2013 near Glastonbury, England. The wholesale market caters for traders throughout the Festival who are estimated to provide 3 million meals for festival goers, crew and performers. Gates opened on Wednesday at the Somerset diary farm that will be playing host to one of the largest music festivals in the world and this year features headline acts Artic Monkeys, Mumford and Sons and the Rolling Stones. Tickets to the event which is now in its 43rd year sold out in minutes and that was before any of the headline acts had been confirmed. The festival, which started in 1970 when several hundred hippies paid 1 GBP to watch Marc Bolan, now attracts more than 175,000 people over five days. (Photo by Matt Cardy/Getty Images)

Mick Jagger 70 yaşında 26.07.2013

Dudakları kapaklara, tişörtlere simge olarak geçen ve grubu Rolling Stones'la özdeşleşen Mick Jagger 70'inci doğum gününü kutluyor.
DIANA, PRINCESS OF WALES. Attending a service to commemorate the Battle of the Atlantic- at Liverpool Anglican Cathedral. Date: 30.05.1993 .

Saçta seksenler rüzgârı 19.06.2012

Saç kesimlerinde bu yıl eskiye dönüş var. Özellikle 80’li yılların saç modelleri revaçta. Prenses Diana’nın kısa saç modeli ise en çok tercih edilenler arasında.
Recording artist Tina Turner, center, performs during her 'Wildest Dreams' tour concert, Saturday night, May 10, 1997, in Las Vegas. Turner performed in front of a sold out audience of over 13,000 people. It was Turner's first performance in Las Vegas in nearly 10 years. (AP Photo/Lennox McLendon) (Photo für Kalenderblatt)

Tina Turner 70 yaşında 26.11.2009

Ike Turner ile olan birlikteliği, 70'li yılların sonunda sıfırdan başladığı ikinci kariyeri ve onlarca hit şarkıyla müzik dünyasının unutulmazları arasına giren Tina Turner güçlü karakteriyle hep ilham kaynağı oldu