Daum'dan kansere karşı "iyimserlik ve özgüvenle" mücadele

Uzun yıllar Türkiye'de de çalışan Alman teknik direktör Christoph Daum, kanserle mücadelesi hakkında bilgi verdi.

Haftaya Salı günü 70 yaşını dolduracak olan deneyimli çalıştırıcı, Alman gazetesi Express'e verdiği röportajda, akciğer kanseriyle mücadelesini "iyimserlik, öz güven ve humor" ile sürdürdüğünü söyledi.

"Akut, iltihaplı kanser durumunu, ilaçla kontrol altında tutabildiğimiz kronik bir hâle dönüştürmeyi umuyoruz" diyen Daum, şu an "çok iyi geri bildirim aldığını" ve bu nedenle "terapilerin işe yaradığına, vücudunun olumlu yanıt verdiğine, kanser hücrelerinin de gerilediğine" inandığını ifade etti.

Ancak hemen çok büyük gelişmeler beklenmemesi gerektiğini ifade eden Daum, böylesi bir hastalıkla mücadelede her zaman çok dikkatli olunmasının şart olduğunu söyledi.

Christoph Daum'a geçen yıl akciğer kanseri teşhisi kondu. Fotoğraf: XAMAX/dpa/picture alliance

Akciğer kanserine karşı verilen savaşta yoğun bir kemoterapi tedavisi gerektiğini ve "nefes ve meditasyon egzersizleri, bilinçli beslenme ve fiziksel egzersizin" de faydalı olabileceğini vurgulayan Alman teknik direktör, "Vücudum bana dinlenmem gerektiği yönünde mesaj verse de ben kendimi bir şeyler yapmaya zorluyorum" dedi.

Günlük rutininin hafif tempolu koşu, yüzme, saunaya gitme ve kendi fitness odasında antrenman yapmayı içerdiğini belirten Daum, "En azından kas kaybını durdurabiliyorum" dedi. Önünde iki kemoterapi seansı daha olduğunu ifade eden Daum, "Ondan sonrasınaysa bakacağız" diye ekledi.

Geçen yıl akciğer kanseri teşhisi konulanDaum, Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe ile lig şampiyonlukları yaşadı. Bundesliga'da FC Köln, Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart ve Eintracht Frankfurt takımlarını çalıştıran Daum, son olarak Romanya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yaptı. Daum'un Romanya'daki görevine Eylül 2017'de son verildi.

Christoph Daum, Fenerbahçe'yi çalıştırdığı yıllarda iki sezon şampiyonluk yaşadı. Fotoğraf: picture-alliance/dpa/A. Akici

Euro 2024'e dair tahminleri

Daum, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada ise Almanya Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Julian Nagelsmann idaresindeki performansını ve Euro 2024'teki başarı şansını değerlendirdi.

Nagelsmann ile çıktığı ilk maçta ABD'yi 3-1 yenen, ikinci karşılaşmada ise Meksika ile 2-2 berabere kalan Alman milli takımının 36 yaşındaki teknik adamla iyi bir yola girdiğini belirten Daum, Almanya'nın ev sahibi olarak katılacağı Euro 2024'te başarılı bir performans sergileyebileceği yorumunda bulundu.

"Bana göre, Fransa bizden biraz önde. Ama Portekiz, İspanya ya da İngiltere gibi diğer üst düzey milli takımlara baktığımda, onlarla yarışabileceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullanan Daum, "Bu yüzden kendi ülkemizdeki Avrupa Şampiyonası'na haklı bir güven ve umutla hazırlanabiliriz" diye ekledi.

İlkay Gündoğan'ın kaptanlığı

Daum, Türkiye kökenli Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın milli takım kaptanı olmasını da doğru bulduğunu dile getirdi.

Tecrübeli futbolcunun Manchester City'deki performansıyla Almanya Milli Takımı'ndaki oyunu arasındaki farka her zaman şaşırdığını belirten Daum, "İlkay Gündoğan'ın sonunda milli takımda da başardığını görmek güzel" dedi.

Daum, "Artık nihayet (milli takıma) geldiği yönünde bir hisse sahibim" ifadesini kullandı.

DW,SID,dpa/CÖ,HS

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