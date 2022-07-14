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Datça'daki orman yangınına müdahale eden Burdur İtfaiyesi'ne bağlı ekipler
Fotoğraf: DHA
Doğa ve ÇevreTürkiye

Datça'da yangın ikinci gününde

3 saat önce

Muğla'nın Datça ilçesinde 600 hektar alanda etkili olan orman yangını tek noktada ilerliyor. Çeşme'deki yangının ise kısmen kontrol altına alındığı bildirildi.

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Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan ve 600 hektar alanda etkili olan orman yangını, ikinci gününde, tek noktada ilerliyor. Alevlere 17 helikopter ve 10 uçakla havadan, 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinesi ve 1466 personelle karadan müdahale edildiği bildirildi.

Datça'nın Mesudiye Mahallesi, Hava Radar mevkiindeki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda dün saat 12.30 sıralarında yangın çıkmış, bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmişti.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 söndürme uçağı, 9 helikopter, 20 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Söndürme çalışmalarına askeri birlikler, çevredeki sitelerin yangın söndürme ekipleri ile bazı inşaat firmalarının beton mikserleriyle de destek verildi.

2 bin 500 kişi tahliye edildi

Tedbir amacıyla Datça-Palamutbükü kara yolu trafiğe kapatıldı. Mesudiye Mahallesi’nin Döşeme, Mezgit, Ovabükü ile Hayıtbükü mevkiilerinde 450 hanede yaşayan 2 bin 500 kişi ile 38 büyükbaş ve 45 küçükbaş hayvan tahliye edildi.

Günün aydınlanması ile birlikte alevlere 12 helikopter ile 5 uçakla havadan söndürme çalışmaları tekrar başladı. Karadan ise 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinesi ve 1466 personelin katıldığı söndürme çalışmaları sürüyor. Rüzgar etkisini azaltırken, tek nokta olan Kızılbük mevkisinde yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangını, Hava Radar mevkiinde büyük bir alanı tahrip etti - (13.07.2022)
Fotoğraf: CAVIT AKGUN/DHA

Gece görüşlü helikopter tartışması

Dün gece bölgede incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yangına gece görüşe sahip 2 helikopterin de katıldığını açıkladı. Bakan Kirişçi, ilk belirlemelere göre yangının çıkış nedeninin bir elektrik trafosu olduğunu belirtti.

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay ise Bakan Kirişci’nin gece görüşlü helikopterler için "Göreceğiz, sağlıklı çalışıp çalışmadığını test edeceğiz" açıklamasına işaret ederek, "Tarım Orman Bakanı, Datça yangını başladıktan sonra, 'Gece görüşlü yangın söndürme helikopterlerini deneyeceğiz' diyor. Sayın Bakan, yangın başladıktan sonra deneme uçuşu yapıldığı nerede görülmüş? Test işlemini önce yapacaktınız. Beceriksizliğiniz yüzünden ormanlar yanıyor" tepkisinde bulundu.

Çeşme'de de yangın

Diğer yandan İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınına da 4 uçak, 6 helikopter, 1 komuta helikopteri, 1 yangın komuta aracı, 55 arazöz, 8 dozer, 6 yer ekibi, 324 işçi ve 38 teknik elemanın müdahale ettiği öğrenildi.

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince ile bölgeye inceleme yapmak için giden İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, DHA'ya yaptığı açıklamada Çeşme ilçesindeki Karaköy mevki ve Ovacık Mahallesi'ndeki yangınların kısmen kontrol altına alındığını belirterek "Ekiplerin havadan ve karadan soğutma çalışmaları sürüyor. Ekiplerimiz tam teçhizat ile herhangi bir duruma karşın görevlerini sürdürüyorlar'' dedi.


DHA,ANKA / BK,ET

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