Darbe yargılamaları: 3 binden fazla mahkumiyet

Anadolu Ajansı (AA), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra Gülen yapılanmasına ilişkin Türkiye çapında yürütülen soruşturma ve yargılamaların bir bilançosunu çıkardı. Elde edilen bilgilere göre geçen beş yıl içinde cumhuriyet başsavcılıkları tarafından 100 binin üzerinde soruşturma yürütülürken açılan 289 davadan 265'i mahkemelerce karara bağlandı, 24'ünde ise sanıkların yargılanmasına devam ediliyor.

Haberde sona eren davalarda 2 bin 260'ı ömür boyu olmak üzere 3 bin 664 sanık hakkında mahkumiyete hükmedildiği belirtildi. Yargılamaları tamamlanan davalarda bin 206 sanık ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı. Sanıklardan 17'si 141 kez, 1'i 140 kez ağırlaştırılmış müebbete mahkum edildi. Bir sanık hakkında 137 kez ağırlaştırılmış müebbete karar veren mahkemeler, 31 sanık hakkında 4'er kez, 4 sanık hakkında 3'er kez, 2 sanık hakkında 28 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar arasında eski 71 general, 813 subay, 172 astsubay, 49 uzman çavuş, 4 polis memurunun yer aldığı ifade ediliyor. Eski 20 general, 396 subay, 117 astsubayın da aralarında bulunduğu sanıklardan bin 54'üne müebbet hapis cezası veren mahkemeler, bin 404 kişi hakkında 1 yıl 2 ay ila 20 yıl arasında değişen hapis cezalarına hükmetti. Mahkeme heyetleri, tamamlanan davalarda 2 bin 609 sanığın da beraatini kararlaştırdı.

Video izle 10:48 Paylaş 15 Temmuz gazileri: Bizi önce bulutlara çıkardılar sonra paraşütsüz aşağı bıraktılar E-postayla gönder Facebook Whatsapp Web EMail Facebook Messenger Web Kısa link https://p.dw.com/p/3fLuS 15 Temmuz gazileri: Bizi önce bulutlara çıkardılar sonra paraşütsüz aşağı bıraktılar

Genelkurmay çatı davası

Darbe girişimiyle ilgili en kritik dosyalardan birisi Genelkurmay çatı davasıydı. Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında darbenin askeri kanadındaki planlayıcı ve icracılarından oluştuğu iddia edilen ve "yurtta sulh konseyi" adlı oluşumun üyelerinin de bulunduğu 224 sanıklı Genelkurmay "çatı" davası, 20 Haziran 2019'da karara bağlanmıştı. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi, 224 sanıktan 133'ünü en az birer kez ağırlaştırılmış müebbete, 16'sını müebbete, 5'ini "anayasayı ihlale yardım" suçundan 12,5 ile 15 yıl arasında hapse, 24 sanığı ise "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla 7 yıl 6 ay ile 12 yıl arasında değişen sürelerde hapse mahkum etmişti. Davada yargılanan 33 sanık beraat etmiş, Fetullah Gülen'in de bulunduğu 13 firari sanığın dosyası ise ayrılmıştı.

DW/HS,EC

© Deutsche Welle Türkçe