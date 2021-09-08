"Danimarka'ya geliyorsanız, çalışmak zorundasınız"

Danimarka hükümeti, yabancıların ve göçmen kökenlilerin devletten aldıkları sosyal yardım karşılığında haftada 37 saat çalışmalarını zorunlu kılan bir yasa tasarısını meclise sundu.

İktidardaki Sosyal Demokratlar'ın azınlık hükümetinin sunduğu yasa tasarısında, Danimarka'da "hâlâ sabahları erken kalkmalarını gerektirecek bir işi olmayan" çok sayıda insan olduğu, bunların çoğunun da "Batı kökenli olmayan kişiler" olduğu belirtildi.

Tasarıda, özellikle de Ortadoğu, Kuzey Afrika, Afganistan, Pakistan ve Türkiye kökenli birçok kadının işgücü piyasasının dışında kaldığı ifade edildi. Hükümet, bu ülkelerden gelen 10 kadından 6'sının şu an işsiz olduğunu belirtti.

"Danimarka'ya geliyorsanız, çalışmak ve hem kendinizi hem de ailenizi geçindirmek zorundasınız" denilen tasarıda, "Eğer bir insan kendi kendine geçinemiyorsa, o zaman tüm sosyal yardımları alabilmek için de düzenli bir çalışma haftasına karşılık gelecek boyutta katılımda ve katkıda bulunma yükümlülüğü olmalıdır" ifadesi kullanıldı.

Bu planla, 20 bin kişinin iş bulmaya zorlanarak çalışma hayatına entegre edilmesinin amaçlandığı açıklandı.

"İnsanları evlerinden çıkarmak istiyoruz"

Program dahilindeki işler hakkında bilgi veren Danimarka İstihdam Bakanı Peter Hummelgaard, "Bu, sahilde sigara izmariti ya da plastikleri toplamak da olabilir, bir şirketteki çeşitli işlere yardımcı olmak da" dedi. Hummelgaard, "Bizim için en önemli şey, insanları evlerinden çıkarmak" diye ekledi.

Tasarının parlamentoda oylanacağı tarih henüz netleşmedi. Sosyal Demokratlar'ın 179 sandalyeli parlamentoda çoğunluğa sahip olmamalarına karşın merkez sağdaki milletvekillerinden de destek alacakları tahmin ediliyor.

Muhalefetteki Kırmızı-Yeşil İttifak'tan milletvekili Mai Villadsen ise ortaya atılan fikri "aptalca" bulduğunu söyledi. Villadsen, Twitter'dan paylaştığı mesajda, bu uygulamanın, diğer işçilerin ücretleri üzerinde aşağı yönde baskı yapacağını belirtti.

"37 saatlik iş yok"

Kopenhag'daki Göçmen Kadınlar Merkezi'nin başında bulunan Mirka Mozer ise planın gerçekçi olmadığı görüşünde.

2018 yılında Göçmen Kadınlar Merkezi'ne 57 farklı ülkeden yaklaşık 13 bin kadının kayıt yaptırdığını belirten Mozer, "Çalışmaya gönüllü birçok kadınlayız. Bu kadınların arasında haftada 37 saatlik çalışma gerektiren iş arayanlar da var. Ama daha fazla 37 saatlik işe ihtiyaç var" dedi.

Associated Press'e konuşan Mozer, göçmen kadınlara iş öneren onlarca şirketle temas hâlinde olduklarını ancak söz konusu işlerin birçoğunun haftada 4 ila 10 saatlik işler olduğunu söyledi.

Danimarka'da göçmen kökenli kişiler, yaklaşık 6 milyonluk nüfusun yüzde 14,1'ini temsil ediyor. En büyük göçmen gruplarını ise Türkiye, Suriye ve Irak'tan gelenler oluşturuyor.

DW,AP,AFP/CÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe