 Danimarkalı Bakan: Keşke IŞİD′liler Suriye′de ölseydi | DÜNYA | DW | 27.03.2019

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DÜNYA

Danimarkalı Bakan: Keşke IŞİD'liler Suriye'de ölseydi

Danimarka Adalet Bakanı, Danimarka uyruklu IŞİD militanlarının yargılanmak üzere ülkeye dönmelerine ilişkin, “dönmelerindense ölmüş olmalarını dilerdim” diye konuştu. Bakanın sözlerine muhalefet tepki gösterdi.

Syrien, Baghouz: Männer, die verdächtigt werden, IS Kämpfer zu sein zu sein werden von der SDF durchsucht (Getty Images/AFP/B. Kilic)

SDG'nin elindeki IŞİD militanlarının arasında binlerce yabancı uyruklu da bulunuyor.

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Suriye Demokratik Güçleri'nin elindeki binlerce yabancı uyruklu IŞİD militanının yargılanmak üzere ülkelerine geri gönderilmeleri üzerine tartışmalar sürerken, Danimarka Adalet Bakanı'ndan muhalefetin tepkisine yol açan bir açıklama geldi.

Bakan Söre Pape Poulsen, "Cihatçıların şimdi geri dönmelerindense Suriye'de savaşta ölmüş olmaları daha iyi olurdu" ifadelerini kullandı. Muhafazakar Bakan, yine de hükümetin IŞİD'lileri geri almaya hazır olduğunu ifade etti. Poulsen, "Burada cezaevlerinde tutulmaları ellerini kollarını sallayarak dolaşmalarından iyidir" diye konuştu.

Danimarkalı Bakanın açıklamalarına muhalefetten tepki geldi. Sosyal Demokrat Parti sözcüsü, bakanın ifadelerine ilişkin "Bunlar ağzıma almayacağım sözler" dedi.

Danimarka gizli servisi, 2012 yılından bu yana ülkeden yaklaşık 150 kişinin Suriye ve Irak'a gittiğini açıklamıştı. Her üç savaşçıdan birinin ülkeye geri döndüğü belirtiliyor. Eski militanlara karşı vatandaşlıktan çıkarılma da dahil olma üzere yargı süreci işliyor.

Şu anda Suriye'de yaklaşık 40 Danimarka uyruklu IŞİD'linin bulunduğu, bunlardan 10'unun tutuklu olduğu bilgisi verildi.

SDG uluslararası mahkeme talep etmişti

Suriye'nin kuzeyindeki Kürtler tarafından esir alınan yabancı uyruklu IŞİD'lilerin akıbetine ilişkin aylardır süren tartışmalar ise henüz sonuca ulaştırılabilmiş değil.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından Pazartesi yapılan açıklamada, IŞİD'lilerin ülkenin kuzeyinde ve doğusunda kurulacak özel uluslararası mahkeme tarafından yargılanması talep edilmişti.

SDG, daha önce de defalarca aile yakınlarıyla birlikte sayıları 65 bini bulan tutuklular için kapasitelerinin olmadığını belirterek, militanların yarattığı tehlikeye karşı uluslararası kamuoyunu uyarmıştı. Yabancı uyruklu IŞİD militanlarının Avrupa ülkeleri tarafından geri alınıp, geldikleri ülkelerde yargılanması talebi hem SDG hem de ABD Başkanı Donald Trump tarafından dile getirilmişti.

IŞİD militanlarının Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması da öneriler arasındaydı.

DW, AFP/SÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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