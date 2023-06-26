Danimarka'dan Ukrayna'ya F-16 hibesi için yeşil ışık

Danimarka hükümeti, Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı bağışı ve Ukraynalı pilotların eğitimi konusundaki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

ABD'den satın aldığı F-35 savaş uçaklarıyla ilgili takvimde yaşanan olumlu gelişme nedeniyle elindeki F-16'ları erken emekli edeceğini açıklayan Danimarka'nın söz konusu jetleri Ukrayna'ya hibe etme ihtimali yükseldi.

Danimarka Savunma Bakanlığı görevini vekaleten yürüten Troels Lund Poulsen, ABD'den sipariş ettikleri F-35 savaş uçaklarının beklediklerinden daha erken hizmete geçirilebileceğinin anlaşılması üzerine, eskiyen F-16 filosunu planlanandan iki yıl önce emekli etme kararı aldıklarını duyurdu.

Danimarka, yerlerine F-35 savaş uçaklarını kullanmayı planladığı F-16'ları 2027 yılında emekli etmeyi planlıyordu.

Kamu yayın organı DR'ye konuşan Poulsen, "Şu an Ukraynalı pilotların eğitimine başlamaya yönelik adımı attık. Danimarka olarak Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı bağışında bulunup bulunmama ve bulunacaksak kaç tane vereceğimiz konusunda da değerlendirme yapmamız gerekecek" açıklamasında bulundu.

Poulsen, Ukraynalı pilotların altı ila sekiz ay eğitim alması gerektiğini, bunun da Ukrayna'ya F-16 bağışı yapmaları hâlinde uçakların 2024'e kadar Danimarka'da kalacağı anlamına geldiğini söyledi.

Danimarka 40 yılı aşkın süredir kullandığı F-16 uçaklarının yerine 27 adet F-35A sipariş etmişti. Danimarka'nın elinde şu an 43 adet F-16 bulunuyor. Bunların 30'u aktif olarak hizmet veriyor. Danimarka hükümeti, F-16'lardan F-35 savaş uçaklarına geçişi 2025'in sonuna kadar tamamlamayı öngörüyor.

Ukrayna 48 F-16 talep ediyor

Rusya'nın Şubat 2022'deki işgalinin ardından ABD ve Avrupa'dan askeri destek alan Ukrayna, uzun süredir Batılı müttefiklerinden savaş uçağı talep ediyordu.

Başlangıçta Ukrayna'ya savaş uçağı tedarikine soğuk bakan ABD dâhil bazı NATO ülkelerinin bu tutumlarını değiştirmelerinin ardından geçen ay Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi verilmesine yeşil ışık yakılmıştı.

ABD destekli bu proje kapsamında bazı Avrupa ülkeleri Ukraynalı pilotlara eğitim vereceğini açıklamıştı. Ancak henüz Ukrayna'ya ABD yapımı bu uçaklardan verme kararı alan bir ülke olmadı. Ukrayna Hava Kuvvetleri 48 adet F-16 beklediğini duyurmuştu.

DW,AFP,AP,dpa/CÖ,BK