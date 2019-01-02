 Danimarka′daki tren kazasında ölü sayısı sekize çıktı | DÜNYA | DW | 03.01.2019

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DÜNYA

Danimarka'daki tren kazasında ölü sayısı sekize çıktı

Danimarka'da Çarşamba günü meydana gelen hızlı tren kazasında ölü sayısı sekize yükseldi. Hızlı trenin bir yük trenine çarpması sonucu meydana geldiğinden yola çıkılan kazanın sebebi araştırılıyor.

Nyborg Dänemark Zugunglück (picture-alliance/AP Photo/T.K. Jensen)

Danimarka'da meydana gelen hızlı tren kazasında can kaybı sekize yükseldi. Polis, Zealand ve Funen adalarını birbirine bağlayan Storebaelt Köprüsü'nde (Büyük Kemer) meydana gelen kazada üçü kadın, beşi erkek olmak üzere toplam sekiz kişinin öldüğünü açıkladı. Ölenlerden sadece dördünün kimliğinin tespit edildiği belirtildi. Kaza sonucu 16 kişi de yaralanmıştı. 

Polis, trenin enkazını kaldırma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Dalgıçların deniz tabanında enkazın izlerini sürdüğü belirtildi.

Nyborg Dänemark Zugunglück (Reuters//M. Bager)

Kaza alanına ait havadan çekilen görüntüler, trenin ön bölümünün tamamen açıldığını gösteriyor.

Hızlı trenin, yük trenine çarpması sonucu meydana gelen kazanın nedeni henüz netleşmiş değil. Ancak kaza sırasında şiddetli rüzgârın etkili olduğu belirtiliyor.

Çarşamba günü meydana gelen tren kazası Danimarka'da 1988 yılından bu yana yaşanan en ağır tren kazası olarak kayıtlara geçmişti.

dpa/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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