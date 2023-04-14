  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
2023 Seçimleri
Kahramanmaraş depremi
Türkiye Ekonomisi
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Fotoğraf: Diego Cupolo/NurPhoto/picture alliance
PolitikaTürkiye

Danimarka'da yeni bir Kuran yakma eylemi

18 dakika önce

Danimarka'da Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim'e yeni bir saldırı düzenlenmesinin ardından, Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrılarak, Türkiye'nin sert tepkisi dile getirildi.

https://p.dw.com/p/4Q7QZ

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'da Türk bayrağı ile Kuran-ı Kerim'e yönelik yeni bir saldırının ardından, bu ülkenin Ankara büyükelçisini bakanlığa çağırdı.

Dışişleri'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Danimarka'da bugün bir kez daha kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı bayrağımıza yönelik olarak gerçekleştirilen aşağılık saldırıyı lanetliyoruz. Danimarka'nın bu konudaki duyarsız tutumu ise dünyadaki tüm Müslümanların tepkisini çekmekte ve milyarlarca insanın rahatsızlığının dikkate alınmadığını göstermekte" denildi.

Açıklamanın devamında, "Bu nedenle mübarek Ramazan ayında devam eden bu tür provokasyonların önlenmesi ve tekrarlanmaması için caydırıcı tedbirler alınması talebimizi yineliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Geçen Ocak ayında da, İsveç ve Danimarka vatandaşlığı bulunan aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın, başkent Kopenhag'daki Türk Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim'i yakmasına Danimarkalı makamlar tarafından izin verilmiş ve Ankara bu olayı sert bir dille kınamıştı.

 

DW / ET,TY

DW Türkçe'ye nasıl sansürsüz ulaşabilirim?

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir mitingte halkı selamlıyor

AKPM: Zor bir seçim ortamı olacak

Politika5 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş

Başak Demirtaş: Selahattin bir saat içinde özgür olabilir

Başak Demirtaş: Selahattin bir saat içinde özgür olabilir

Politika4 saat önce
Juice'un Fransız Guayanası'ndan fırlatılma anı - (14.04.2023)

Juice'un sekiz yıl sürecek Jüpiter yolculuğu başladı

Juice'un sekiz yıl sürecek Jüpiter yolculuğu başladı

Bilim5 saat önce
Çok sayıda Türk bayrağı ile kalabalık bir kitle

Partiler seçmeni ikna etmek için sahada nasıl çalışacak?

Partiler seçmeni ikna etmek için sahada nasıl çalışacak?

Politika6 saat önce

On soruda 14 Mayıs seçimleri

On soruda 14 Mayıs seçimleri

Politika7 saat önce
30 Aralık 2022'de Ankara'da beş kurşunla öldürülen Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş

Sinan Ateş cinayeti: Tutanaktan MHP'li Kılavuz'un adı çıktı

Sinan Ateş cinayeti: Tutanaktan MHP'li Kılavuz'un adı çıktı

Hukuk ve Adalet13 Nisan 2023
Ön planda flu Türkiye ve Avrupa Birliği bayrakları, arka planda Haliç ve İstanbul'un tarihi yarımadasından bir kesit - (05.05.2017)

Avrupa hükümetlerine 14 Mayıs sonrasına hazırlık çağrısı

Avrupa hükümetlerine 14 Mayıs sonrasına hazırlık çağrısı

Politika13 Nisan 2023
Ana sayfaya dön