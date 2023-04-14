Danimarka'da yeni bir Kuran yakma eylemi

Danimarka'da Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim'e yeni bir saldırı düzenlenmesinin ardından, Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrılarak, Türkiye'nin sert tepkisi dile getirildi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'da Türk bayrağı ile Kuran-ı Kerim'e yönelik yeni bir saldırının ardından, bu ülkenin Ankara büyükelçisini bakanlığa çağırdı.

Dışişleri'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Danimarka'da bugün bir kez daha kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı bayrağımıza yönelik olarak gerçekleştirilen aşağılık saldırıyı lanetliyoruz. Danimarka'nın bu konudaki duyarsız tutumu ise dünyadaki tüm Müslümanların tepkisini çekmekte ve milyarlarca insanın rahatsızlığının dikkate alınmadığını göstermekte" denildi.

Açıklamanın devamında, "Bu nedenle mübarek Ramazan ayında devam eden bu tür provokasyonların önlenmesi ve tekrarlanmaması için caydırıcı tedbirler alınması talebimizi yineliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Geçen Ocak ayında da, İsveç ve Danimarka vatandaşlığı bulunan aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın, başkent Kopenhag'daki Türk Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim'i yakmasına Danimarkalı makamlar tarafından izin verilmiş ve Ankara bu olayı sert bir dille kınamıştı.

DW / ET,TY

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