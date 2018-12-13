Danimarka'da tren kazası

Danimarka'da 1988 yılından bu yanaki en büyük tren kazası meydana geldi. Büyük Kemer Köprüsü'nde (Storebaelt) meydana gelen tren kazasında ilk belirlemelere göre altı kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi de yaralandı.
Danimarka'da Büyük Kemer Köprüsü'nde (Storebaelt) bu sabah tren kazası meydana geldi. Danimarka Demiryolları (DSB) ilk belirlemelere göre kazada altı kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Fünen polisi kazada 16 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Danimarka medyası trenin 07:30 sularında köprüde bir yük trenine ait vagona çarptığını yazdı. 18 kilometre uzunluğundaki köprü şiddetli rüzgar nedeniyle araç trafiğine kapatıldı. Danimarka medyasına göre ülkede 1988 yılından beri böylesine kötü bir tren kazası yaşanmamıştı
İskandinav ülkelerinde son günlerde etkisini gösteren şiddetli rüzgar birçok yerde elektrik kesintilerine neden olurken, ulaşımda da sorunlara yol açtı. Feribot trafiğinin de fırtına yüzünden aksadığı açıklandı. Danimarka'nın komşusu İsveç'te bu sabah yıkılan ağaçlar nedeniyle 100 binden fazla hanenin elektriksiz kaldığı açıklandı.
dpa / HT, GA
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