Danimarka'da tren kazası

Danimarka'da Büyük Kemer Köprüsü'nde (Storebaelt) bu sabah tren kazası meydana geldi. Danimarka Demiryolları (DSB) ilk belirlemelere göre kazada altı kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Fünen polisi kazada 16 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Danimarka medyası trenin 07:30 sularında köprüde bir yük trenine ait vagona çarptığını yazdı. 18 kilometre uzunluğundaki köprü şiddetli rüzgar nedeniyle araç trafiğine kapatıldı. Danimarka medyasına göre ülkede 1988 yılından beri böylesine kötü bir tren kazası yaşanmamıştı

Danimarka medyası trenin bir yük trenine ait vagona çarptığına yer verdi

İskandinav ülkelerinde son günlerde etkisini gösteren şiddetli rüzgar birçok yerde elektrik kesintilerine neden olurken, ulaşımda da sorunlara yol açtı. Feribot trafiğinin de fırtına yüzünden aksadığı açıklandı. Danimarka'nın komşusu İsveç'te bu sabah yıkılan ağaçlar nedeniyle 100 binden fazla hanenin elektriksiz kaldığı açıklandı.

dpa / HT, GA

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