 Danimarka′da Suudi Arabistan adına casusluk yapanlara gözaltı | AVRUPA | DW | 03.02.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Danimarka'da Suudi Arabistan adına casusluk yapanlara gözaltı

Danimarka, Suudi Arabistan için casusluk yaptığı gerekçesiyle üç İranlıyı gözaltına aldı. Şüpheliler, İran'daki ayrılıkçı bir grubun üyesi olmakla suçlanıyor.

Finn Borch Andersen - ARŞİV

Finn Borch Andersen - ARŞİV

Danimarka'da güvenlik güçleri Suudi Arabistan adına casusluk yaptığı gerekçesiyle İran kökenli üç kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerin, Ahvaz'ın Kurtuluşu İçin Arap Mücadelesi adlı İran'daki ayrılıkçı grubun önde gelen üyeleri olduğu belirtildi.

Danimarka'nın Güvenlik ve İstihbarat Servisi şefi Finn Borch Andersen, üç kişinin 2012 ve 2018 yılları arasında Suudi istihbaratı adına casusluk faaliyeti yürütmekle suçlandığını duyurdu. 2018'de İran'ın Ahvaz şehrinde bir askeri konvoya düzenlenen ve 24 kişinin öldüğü saldırıyı düzenleyenleri övmelerinin ardından gözaltına alınan üç kişi hakkında soruşturmanın bu dönemde başlatıldığı belirtildi. Yapılan soruşturma sonucunda bu kişilerin Suudi Arabistan adına Danimarka'da casusluk faaliyeti yürüttüğünün tespit edildiği açıklandı. Bu şahısların, Danimarka'da yaşayanlar hakkında bilgi topladığı ve bu bilgileri Suudi istihbaratına ilettiği belirtildi.

Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod olayı, "oldukça ciddi ve tümüyle kabul edilemez" bulduklarını açıkladı. Kofod, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "1,5 yıl içerisinde ikinci kez, bölgesel bir gerginlik bizim topraklarımıza taşınıyor" dedi. Kofod, ayrıca Suudi Arabistan'ın Danimarka büyükelçisini çağırdı.

Bir gözaltı da Hollanda'da 

Hollanda'nın Lahey kentinde de aynı örgüte üye olduğu düşünülen bir kişi yakalandı. Hollanda savcılığı, şüphelinin İran'da saldırı hazırlığı içerisinde olduğunu duyurdu.

Ahvaz'ın Kurtuluşu İçin Arap Mücadelesi adlı örgüt, İran'ın güneybatısında bir Arap devleti kurulmasını istiyor. Tahran, oluşumu terör örgütü olarak tanımlıyor. Tahran, sıkça Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'i ülkesindeki ayrılıkçı grupları desteklemekle suçluyor. Suudi Arabistan, İran'ı Ortadoğu'daki en büyük rakibi olarak görüyor.

AFP/ÖA,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

 

Benzer içerik

Flagge EU Iran

AB'den İran istihbaratına yaptırım 08.01.2019

Danimarka Avrupa Birliği'nin, İran istihbarat servisinin bazı üyeleri hakkında, rejim muhaliflerine karşı suikastlar nedeniyle yaptırımlar uygulayacağını açıkladı.

Jemen al-Dhalea Anschlag auf Militärparade

Yemen'de askeri geçit törenine saldırı 29.12.2019

Yemen’in Dali kentindeki askeri bir geçit törenine saldırı düzenlendi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Iranisches Patrouillenboot vor Öltanker in Straße von Hormus

ABD Hürmüz planında NATO'dan destek bulamadı 18.07.2019

Hürmüz Boğazı’ndan geçen ticari gemilerin güvenliği için bölgede savaş gemilerinin sayısını artırmak isteyen ABD’nin başta Türkiye, Almanya ve Fransa olmak üzere bazı NATO müttefiklerinden destek bulamadığı bildirildi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

47 yıl evlilikten sonra boşanma: Arkadaş kalacaklar mı?

Britanya gece yarısı itibarıyla resmen AB'den ayrılıyor. 1 Şubat'ta başlayıp 31 Aralık'ta sona erecek olan geçiş döneminde açıkta kalan tüm sorulara yanıt bulunması gerekiyor. Başarı şansı ise şüpheli.  

FOTO-GALERİ

Haftstrafe für Mörder von Hrant Dink (picture alliance / dpa)

Hrant Dink davasında neler yaşandı?

Gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesinin üzerinden 13 yıl geçti.  