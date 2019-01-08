Danimarka'da Suudi Arabistan adına casusluk yapanlara gözaltı

Danimarka'da güvenlik güçleri Suudi Arabistan adına casusluk yaptığı gerekçesiyle İran kökenli üç kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerin, Ahvaz'ın Kurtuluşu İçin Arap Mücadelesi adlı İran'daki ayrılıkçı grubun önde gelen üyeleri olduğu belirtildi.

Danimarka'nın Güvenlik ve İstihbarat Servisi şefi Finn Borch Andersen, üç kişinin 2012 ve 2018 yılları arasında Suudi istihbaratı adına casusluk faaliyeti yürütmekle suçlandığını duyurdu. 2018'de İran'ın Ahvaz şehrinde bir askeri konvoya düzenlenen ve 24 kişinin öldüğü saldırıyı düzenleyenleri övmelerinin ardından gözaltına alınan üç kişi hakkında soruşturmanın bu dönemde başlatıldığı belirtildi. Yapılan soruşturma sonucunda bu kişilerin Suudi Arabistan adına Danimarka'da casusluk faaliyeti yürüttüğünün tespit edildiği açıklandı. Bu şahısların, Danimarka'da yaşayanlar hakkında bilgi topladığı ve bu bilgileri Suudi istihbaratına ilettiği belirtildi.

Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod olayı, "oldukça ciddi ve tümüyle kabul edilemez" bulduklarını açıkladı. Kofod, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "1,5 yıl içerisinde ikinci kez, bölgesel bir gerginlik bizim topraklarımıza taşınıyor" dedi. Kofod, ayrıca Suudi Arabistan'ın Danimarka büyükelçisini çağırdı.

Bir gözaltı da Hollanda'da

Hollanda'nın Lahey kentinde de aynı örgüte üye olduğu düşünülen bir kişi yakalandı. Hollanda savcılığı, şüphelinin İran'da saldırı hazırlığı içerisinde olduğunu duyurdu.

Ahvaz'ın Kurtuluşu İçin Arap Mücadelesi adlı örgüt, İran'ın güneybatısında bir Arap devleti kurulmasını istiyor. Tahran, oluşumu terör örgütü olarak tanımlıyor. Tahran, sıkça Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'i ülkesindeki ayrılıkçı grupları desteklemekle suçluyor. Suudi Arabistan, İran'ı Ortadoğu'daki en büyük rakibi olarak görüyor.

AFP/ÖA,EC

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