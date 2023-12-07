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PolitikaDanimarka

Danimarka'da Kur'an yakma yasağı meclisten geçti

7 Aralık 2023

Danimarka parlamentosu, kamuya açık yerlerden Kur'an yakma eylemlerini yasaklayan yasa tasarısını kabul etti. Kur'an yakanlar iki yıla kadar hapisle cezalandırılabilecek.

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Danimarka ve İsveç'teki Kur'an yakma eylemleri Müslüman ülkelerde öfkeli protesto gösterilerine yol açmıştı.
Danimarka ve İsveç'teki Kur'an yakma eylemleri Müslüman ülkelerde öfkeli protesto gösterilerine yol açmıştı.Fotoğraf: Sobhan Farajvan/Pacific Press Agency/IMAGO

Danimarka'da parlamento, Kur'an yakma eylemlerini yasaklayan yasa tasarısını onayladı. "Resmi olarak tanınmış dinî topluluklar açısından özel dinî öneme sahip yazılı metinlere uygunsuz muamele"yi suç haline getiren tasarı, 179 sandalyeli Danimarka parlamentosu Folketing'de yapılan oylamada 77'ye karşı 94 oyla kabul edildi.

Danimarka'da yaz aylarında birbiri ardında düzenlenen Kur'an yakma eylemleri, başta Müslüman ülkeler olmak üzere yoğun protesto ve tepkilere yol açmış, ülke içinde de ifade özgürlüğünün sınırlarıyla ilgili tartışmalara neden olmuştu.

Parlamentoda kabul edilen yasayla kamuya açık alanlarda Kur'an yakma eylemi iki yıla kadar hapisle cezalandırılabilecek.

İfade özgürlüğü tartışmaları

Yasaya karşı çıkanlar, Kur'an yakma dahil olmak üzere dinlere yönelik eleştiriye getirilecek her tür kısıtlamanın, zor mücadelelerle kazanılan liberal özgürlükleri zayıflatacağı tezini savunuyordu. Hükümet ise yasanın ifade özgürlüğüne önemli bir etkisinin bulunmayacağını, dinleri başka şekillerde eleştirmenin hâlâ yasal olduğunu vurgulamıştı.

Yasa tasarısının ilk halinde "özel dinî öneme sahip nesneler" şeklinde tanımlanan ifade, kapsamı daraltılarak "yazılı metinler" şeklinde değiştirilmişti.

Danimarka emniyet teşkilatı verilerine göre bu yıl 21 Temmuz-24 Ekim tarihleri arasında ülkede 483 Kur'an ya da bayrak yakma eylemi gerçekleştirildi.

rtr,AFP/BK,EC

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