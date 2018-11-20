Danimarka’da eski çete lideri Nedim Yaşar öldürüldü

Danimarka’da uyuşturucu kaçakçılığı, soygun, haraç ve şiddet eylemleriyle bilinen bir çetenin liderliğinden ayrılarak radyo programcılığı yapmaya başlayan Türkiye doğumlu Nedim Yaşar, başkent Kopenhag’da öldürüldü.

31 yaşındaki Yaşar, suç dünyasından nasıl ayrıldığını anlatan "Rodder” (Kökler) adlı kitabın Pazartesi akşam düzenlenen tanıtım toplantısının ardından kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Polis, Salı günü açıklama yaparak, ağır yaralanan Yaşar'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Nedim Yaşar 2012 yılında bir "çıkış programı” sayesinde çeteden ayrılmıştı

10 yıl boyunca "Los Guerreros” (Savaşçılar) adlı çetenin üyesi olan Nedim Yaşar, 2012 yılında bir "çıkış programı” sayesinde çeteden ayrılmış ve gizli bir adreste yaşamaya başlamıştı. Yaşar, "Ekstra Bladet” adlı gazeteye verdiği ve hafta sonunda yayınlanan söyleşide, öldürülmekten korktuğunu anlatmıştı.

Radio24syv adlı radyo kanalında program sunan Yaşar, ayrıca çeteler ve suç hakkında medyada tartışma programlarına konuk oluyordu.

Danimarka Radyosu'ndaki bir programa katılan Yaşar, "Ortadan kaybolduğunuzda, olan biten hakkında kim konuşacak?” demiş ve kendisinin de bir oğlu olduğunu, gençlerin çok küçük yaşta çetelere alındığını gördüğü için bir şeyler söyleme ihtiyacı hissettiğini söylemişti.

dpa / AÜ,GA

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