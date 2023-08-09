Danimarka yoğun sınır denetimlerinin süresini uzatıyor

Kur'an yakma eylemlerine Müslüman dünyasından gelen yoğun tepkilerin ardından Danimarka, sıkılaştırdığı sınır kontrollerinin süresini uzatma kararı aldı. Çarşamba günü, Danimarka Adalet Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, polisin Danimarka Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı'nın (PET) önerisi doğrultusunda önlemlerin daha uzun süre uygulanmasını gerekli gördüğü belirtildi. 3 Ağustos'tan itibaren uygulanmaya başlanan ve bir haftalığına yapılması öngörülen yoğun sınır kontrollerinin 17 Ağustos'a kadar devam edeceği kaydedildi.

Danimarka ve İsveç, iki ülkede düzenlenen Kur'an yakma eylemlerine Müslümanların yoğun olarak yaşadığı ülkelerden gelen tepkilerin ardından güvenlik önlemlerini artırmıştı. İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer polisin araç ve üst arama yetkilerinin artırılacağını ifade etmişti.

İsveç ve Danimarka'da son zamanlarda sıklıkla tekrarlanan Kur'an yakma eylemleri, Müslüman nüfusun yoğun olarak yaşadığı ülkelerde yoğun protestolara yol açıyor ve eylemlerin gerçekleştiği iki İskandinav ülkesiyle de diplomatik krizlere neden oluyor.

DW,AFP/SÖ,TY

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