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Danimarka Kur'an yakma protestolarını kısıtlama yolunda

6 dakika önce

Danimarka hükümeti, ülkede Kur'an yakma eylemlerini durdurmanın yasal yollarını araştırdıklarını açıkladı. İsveç de ayrı bir açıklamada, bunun için "hukuki durumu analiz ettiklerini" belirtti.

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Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Irak Büyükelçiliği önünde Kur'an yakma eylemiFotoğraf: Thomas Sjoerup/Ritzau Scanpix via REUTERS

Danimarka hükümetinin Pazar günü yaptığı açıklamada, İsveç ve Danimarka'da Kur'an yakılmasının ardından ortaya çıkan güvenlik endişeleri gerekçe gösterilerek, belirli durumlarda kutsal metinlerin yakılmasını içeren protestoları durdurmanın yasal yollarının araştırılacağı belirtildi.

Danimarka Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, bu tür protestoların aşırılık yanlılarının ekmeğine yağ sürdüğü belirtilirken, hükümetin "diğer ülkelere, kültürlere ve dinlere hakaret edildiği ve bunun Danimarka için özellikle de güvenlik açısından önemli olumsuz sonuçlar doğurabileceği" durumları araştırmak istediği ifade edildi.

Dışişleri açıklamasında, ifade özgürlüğünün önemine vurgu yapılarak, "Bu elbette anayasal olarak korunan ifade özgürlüğü çerçevesinde ve Danimarka'da ifade özgürlüğünün çok geniş bir kapsama sahip olduğu gerçeğini değiştirmeyecek şekilde yapılmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Danimarka hükümeti, söz konusu protestoların, "Danimarka’nın dünyanın birçok diğer ülkelerin kültürlerine, dinlerine ve geleneklerine hakaret edilmesini ve aşağılanmasını kolaylaştıran bir ülke olarak görüldüğü bir seviyeye ulaştığını" kaydetti. Bazı eylemlerin "birincil amacının" provoke etmek olduğu ve bu eylemlerin "önemli sonuçlar doğurabileceği" belirtildi.

İsveç: "Biz de hukuki durumu analiz ediyoruz"

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da Danimarkalı mevkidaşı Mette Frederiksen ile yakın temas halinde olduğunu ve İsveç'te de benzer bir sürecin halihazırda devam ettiğini duyurdu.

Kristersson Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Ulusal güvenliğimizi ve İsveç'teki ve dünyadaki İsveçlilerin güvenliğini güçlendirecek tedbirleri değerlendirmek üzere... hukuki durumu analiz etmeye başladık" dedi.

Hakan Fidan İsveçli mevkidaşı ile görüştü

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, dün Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırılar hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Fidan, görüşmede, "ifade özgürlüğü kisvesi altında bu aşağılık eylemlere devam edilmesinin kabul edilemez olduğunu" söyledi. Fidan, "İslam dünyasında büyük tepkiye yol açan saldırıların önlenmesi için İsveç hükümetinden somut adımlar beklendiğini" kaydetti.

Görüşmede ayrıca, İsveç'in NATO üyelik sürecinin de ele alındığı bilgisi paylaşıldı.

Orta Doğu ülkeleriyle İsveç ve Danimarka arasında diplomatik kriz

Son aylarda İsveç ve Danimarka'da gerçekleşen Kur’an yakma protestoları, Orta Doğu ülkeleriyle iki kuzey ülkesi arasındaki diplomatik krizin artmasına neden oldu.

Perşembe günü İsveç hükümeti, aralarında İsveç silahlı kuvvetleri, çeşitli kolluk kuvvetleri ve İsveç vergi dairesinin de bulunduğu 15 devlet kurumuna, kötüleşen güvenlik durumu karşısında ülkenin terörizmi önleme becerisini artırma talimatı verdi. Duyuru, hükümetin ülkenin dezenformasyon kampanyalarının hedefi haline geldiğini söylemesinden bir gün sonra geldi.

Suudi Arabistan ve Irak, Cidde merkezli İslam İşbirliği Teşkilatı'nı (İİT) hem İsveç hem de Danimarka'daki Kur'an'a yönelik eylemleri ele almak üzere bugün toplantıya çağırdı.

AFP, rtrs, DW / AI, EC

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