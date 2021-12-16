 Danimarka Kosova′da cezaevi kiralamayı planlıyor | Avrupa | DW | 16.12.2021

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

Avrupa

Danimarka Kosova'da cezaevi kiralamayı planlıyor

Mülteci politikasını sertleştiren Danimarka hükümeti, Kosova'da cezaevi kiralamayı planlıyor. Kopenhag'ın kiraladığı koğuşlara sınırdışı edilmeyi bekleyenleri göndereceği belirtiliyor.

default

Danimarka hükümeti, kendi hapishanelerindeki 300 tutukluyu Kosova'daki cezaevlerinde yer kiralayıp nakletmeyi planlıyor. Danimarka Adalet Bakanı Nick Hækkerup, dün ülkedeki diğer partilerin temsilcileriyle görüştükten bu konuda Kosova ile anlaşma yapmayı hedeflediklerini açıkladı. Kosova'da kiralanacak koğuşlarda Danimarka'daki koşulların geçerli olacağı belirtildi.

Danimarka hükümeti, ayrıca 2025'e kadar kendi ülkesindeki cezaevlerinin kapasitesini bin kişi daha artırmayı planlıyor.

Danimarka'nın Kosova'da kiralanacak cezaevine öncelikle sınırdışı edilmeyi bekleyen sığınmacıları yollaması bekleniyor. Danimarka haber ajansı Ritzau, Adalet Bakanı Hækkerup'ın söz konusu anlaşmanın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından hak ihlal olarak görülmeyeceğinden emin olduğunu söylediğini aktardı. Planın 2022-2025 arasında hayata geçirilmesi bekleniyor.

Norveç de benzer bir anlaşmayı 2015 yılında Hollanda ile imzalamış, iki ülke arasındaki cezaevi işbirliği 2018'de sonlandırılmıştı.

Danimarka'nın mülteci politakası sertleşiyor

Kosova'da cezaevi kiralama planı, hakkında sınırdışı edilme kararı verilmiş, ancak geldikleri ülkelerdeki durum nedeniyle geri gönderilemeyen kişileri kapsıyor. Buna örnek olarak da Suriye gösteriliyor.

Danimarka, Suriye'den gelmiş sığınmacılara oturumu reddeden ilk Avrupa ülkesi olma özelliğine sahip. Ancak Şam ile diplomatik temasları olmadığı için oraya doğrudan sınırdışı yapamıyor.

Danimarka, geçen yaz kişilerin sığınma başvurusu yapmasına imkan tanımadan AB dışına itmeyi mümkün kılan bir yasal düzenlemeyi parlamentoda kabul etmişti. Jyllands Posten gazetesi, Kopenhag hükümetinin, bu yasal düzenlemeyi hayata geçireceği üçüncü ülkeler aradığı, şimdiye kadar Ruanda, Tunus, Etiyopya, Mısır  gibi ülkelerle müzakere ettiğini iddia etti. Üçüncü bir ülkeye yollanan ve Danimarka'ya siyasi sığınma talebi oradayken değerlendirilen kişinin ülkeye giriş yapma konusunda da garantisi olmadığı belirtiliyor. Nitekim o durumda da söz konusu kişinin bir Birleşmiş Milletler sığınmacı kampına yollanması da mümkün.

Danimarka, son yıllarda mülteci politikasını giderek sertleştiriyor ve daha fazla mülteci kabul etmek istemiyor.

dpa/ ETO,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Almanya'da yeni hükümet göçü kolaylaştırmayı planlıyor

Üzerinde uzlaşma sağlanan koalisyon sözleşmesi göçmenlerin haklarını iyileştirmeyi vaat ediyor. Çifte vatandaşlığın mümkün olması, vatandaşlığa geçişin kolaylaştırılması, iltica sürecinin hızlandırılması planlanıyor.  

Lukaşenko mültecilere Avrupa'ya geçmede yardım vaat etti

Kendini Ağustos 2020’de düzenlenen seçimlerin galibi ilan eden Belarus lideri Lukaşenko, Polonya sınırındaki mültecileri ziyaret etti. Devlet ajansı Belta, mültecilerin etrafını sardığını ve onu alkışladığını iddia etti.  

Stoltenberg: Belarus sınırındaki kriz henüz aşılmadı

NATO Genel Sekreteri, Belarus sınırında bekleyen göçmenlere işaret ederek krizin henüz aşılmadığını söyledi. Bölgede binlerce göçmenin bekleyişi sürerken, Belarus bir göçmeninin daha hayatını kaybettiğini bildirdi.  

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Arşiv

İki Yunan'a Türkiye için casusluk yaptıkları suçlamasıyla ceza

İki Yunan vatandaşının Rodos adasındaki bir mahkeme tarafından Türkiye için casusluk yapmaktan hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.  

FOTO-GALERİ

default

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta

Hindistan'da ikinci dalga sebebiyle hastaneler yeni hasta kabul etmiyor, ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor.  