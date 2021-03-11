Danimarka AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu

Danimarka Sağlık Kurumu, olası yan etkileri nedeniyle AstraZeneca ile aşı uygulamasının geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Sağlık Kurumu tarafından perşembe günü yapılan açıklamada, aşı yapılan bazı kişilerde "ciddi kan pıhtılaşması vakaları" tespit edilmesi nedeniyle aşının uygulanmasının askıya alındığı belirtildi. Açıklamada, bir kişinin de aşı olması sonrasında yaşamını kaybettiği kaydedildi.

Danimarka'nın, İngiltere-İsveç ortaklığındaki AstraZeneca tarafından geliştirilen aşıların kullanımını durdurması üzerine, Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) da inceleme başlattığı bildirildi. Danimarka Sağlık Kurumu tarafından yapılan açıklamada, şu aşamada aşı ile kan pıhtılaşması arasında bağlantı olup olmadığının henüz bilinmediği vurgulandı.

Açıklamada, aşının kullanımının ilk etapta 14 gün için durdurulduğu belirtilerek, bu sürenin sonunda durumun yeniden değerlendirileceği kaydedildi. Ayrıca AstraZeneca aşısının reddedilmediği, sadece kullanımının askıya alındığı vurgulandı. Aşının koronavirüse karşı etkili olduğuna dair raporların bulunduğu hatırlatılarak, diğer yandan olası ciddi yan etkileri konusunda dikkatli olunması gerektiğine de vurgu yapıldı.

Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kararın "ihtiyati" olarak alındığını belirterek, söz konusu vakaların titizlikle inceleneceğini bildirdi.

Başbakan Mette Frederiksen da Herlev kentindeki bir hastanede aşılamanın durdurulduğunu teyit ederek, herkesin aşılanmasının gerektiği bir dönemde bunun can sıkıcı bir gelişme olduğunu ifade etti.

Danimarka'nın kararına ilişkin AstraZeneca sözcüsü ise "Faz 3 çalışmalarında aşının güvenilirliği kapsamlı olarak incelenmiş ve uzmanlar tarafından değerlendirilen verilerde, aşının genelde iyi bir şekilde tolare edildiği onaylanmıştır" açıklamasında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) üyesi olan yaklaşık 5,8 milyon nüfuslu Danimarka'da bugüne kadar yaklaşık 560 bin kişi aşının ilk dozunu, yaklaşık 220 bin kişi de aşının ikinci dozunu aldı. 142 bin kişiye ise AstraZeneca aşısının ilk dozu uygulandı. Ülkede yapılan aşıların yüzde 70'ini BioNTech/Pfizer aşısı, yüzde 4'ünü ise Moderna oluşturuyor.

Avusturya da, bir sağlık çalışanının aşı olduktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından aynı sevkiyatla gelen AstraZeneca aşılarının aşı uygulamasını durdurmuştu. Bunun üzerine Estonya, Litvanya, Letonya ve Lüksemburg da, yine belli bir sevkiyat ile tedarik edilen AstraZeneca aşılarını yapmama kararı almıştı. AstraZeneca'nın 17 AB ülkesine gönderilen bu sevkiyatı 1 milyon doz aşıyı kapsıyordu. AstraZeneca'ya ocak ayı içinde acil kullanım onayı verilmişti.

AFP,dpa/JD,ET

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