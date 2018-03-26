 Daniels′in Trump′a açtığı iftira davası reddedildi | DÜNYA | DW | 16.10.2018

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DÜNYA

Daniels'in Trump'a açtığı iftira davası reddedildi

Porno yıldızı Stormy Daniels'ın ABD Başkanı Trump hakkında açtığı iftira davası federal yargıç tarafından reddedildi. Daniels'in susmasi için tehdit edildiği şeklindeki sözleri Trump tarafından yalanlanmıştı.

Stormy Daniels

Stormy Daniels

Los Angeles federal mahkeme yargıcı porno yıldızı Stormy Daniels'in ABD Başkanı Donald Trump hakkında açtığı iftira davası başvurusunu reddetti. Gerçek adı Stephanie Clifford olan Daniels, 2006 yılında Trump ile cinsel ilişkide bulunduğunu açıklamış, Başkan Trump ise bu iddiayı yalanlamıştı.

Daniels'in açtığı davanın konusu, Daniels'in tehdit edildiğine dair iddialarıyla ilgili Trump'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımdı. Daniels mesajın yalan ve karalayıcı olduğunu iddia etmişti. Mahkeme ise mesajdaki "retorik abartmanın" genelde siyasette kullanılan bir söylem olduğunu ve bunun anayasada yer alan ifade özgürlüğü ile örtüştüğünü hükme bağladı.

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Daniels'in dava açma gerekçesinde Trump ile ilişkisi hakkında konuşacağını duyurduğu 2011 yılında bir erkek tarafından tehdit edildiği belirtilmişti. Daniels'in ifadesine göre bu şahıs kendisine "Trump'ı rahat bırak, o olayı da unut" demişti. Daniels, Trump'ın seçilmesinden sonra geçen yıl kendisini tehdit eden adamın robot resmini yaptırmış ve resim 17 Nisan'da yayımlanmıştı.

Bunun ardından Trump'ın Twitter mesajında "Var olmayan bir adamın yıllar sonra elle çizilmiş temsili resmi" ifadesini kullanması üzerine Daniels, yalan söylemek ve asılsız beyanda bulunmakla suçlandığını öne sürerek mahkemeye başvurmuştu. Başvuruyu geri çeviren mahkeme, Trump'ın avukat masraflarının Daniels tarafından ödenmesine hükmetti.

Kararı temyiz edeceklerini açıklayan Stormy Daniels'in avukatı Michael Avenatti, müvekkilinin Trump ve avukatı Michael Cohen hakkında açtığı ikinci davanın bu karardan etkilenmeyeceğini söyledi. ABD Adalet Bakanlığı, 2016'daki başkanlık seçimleri öncesinde başkan adayı hakkında istenmeyen haberlerin yayılmaması için Daniels'e ödenen sus payından Cohen'in haberi olup olmadığını soruşturuyor. Soruşturmanın esasını bu paranın yasa dışı olarak Trump'ın seçim kampanyası fonundan ayrılıp ayrılmadığı oluşturuyor.

Avukat Cohen 2016 yılındaki başkanlık seçiminden hemen önce Stormy Daniels'e cebinden 130 bin dolar ödediğini, Trump ekibinin bu ödemeyle ilgisi olmadığını ve verdiği paranın da tazmin edilmediğini açıklamıştı. Michael Cohen daha sonra ifadesini değiştirerek, Daniels'e ödediği paranın Donald Trump tarafından karşılandığını itiraf etmişti. Trump, Daniels ile cinsel ilişkide bulunduğunu inkar ederek Cohen'e ödenen paranın seçim kampanyasına bağışlanan paradan olmadığını duyurmuştu.

DW,dpa/AG,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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