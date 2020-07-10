 Danıştay Ayasofya′nın müze statüsünü iptal etti | TÜRKİYE | DW | 10.07.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Danıştay Ayasofya'nın müze statüsünü iptal etti

Danıştay, Ayasofya'ya müze statüsü verilmesini öngören 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptaline karar verdi. Böylece Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinin önü açıldı.

default

Ayasofya’nın statüsü ile ilgili olarak görülen davada kararını açıkladı. Danıştay, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptaline karar verdi.

Konuyla ilgili güncel ayrıntılar geliyor...

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, 1934 tarihli Bakanlığı Kurulu kararının hukuka aykırı olduğunu öne sürmüş ve Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasını talep etmişti.

 

Benzer içerik

Türkei Fotoreportage Istanbul

UNESCO'dan Ayasofya uyarısı 10.07.2020

Danıştay’ın Ayasofya kararı beklenirken UNESCO, Dünya Mirası listesindeki tarihi eserde yapılacak olası bir statü değişikliğinin örgüte bildirilmesi gerektiğini açıkladı.

Hagia Sofia Mosque Türkei Istanbul

Ayasofya'nın müze statüsünün iptali bekleniyor 09.07.2020

Reuters'e konuşan 2 AKP'li yetkili, Danıştay'ın müze statüsündeki Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararı vermesini beklediklerini söyledi. Danıştay'ın kararını Cuma günü açıklaması bekleniyor.

Ayasofya: Neden tartışılıyor, simgesel önemi ne? 01.07.2020

Ayasofya’yı cami statüsüne yeniden kavuşturma arzusu, Türkiye’nin en eski gündemlerinden biri. İstanbul’un fethinin 500. yıldönümünden itibaren sık sık dile getirilen bu tartışma AKP döneminde de güncelliğini koruyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi: Yargıda "Cumhur hukuku"

Yeni hükümet sisteminde “bağımsız ve tarafsız” olması gereken yargının bütünüyle cumhurbaşkanına bağlandığı eleştirisi ikinci yılda da sürüyor. Hukukçular özellikle yüksek yargıda "Cumhur hukukuna" dikkat çekiyor.  

FOTO-GALERİ

Fußball Liverpool Trainer Jürgen Klopp (Getty Images/AFP/P. Ellis)

Jürgen Klopp: Liverpool'un başarısının sırrı

İngiltere Premier Lig'de Manchester City'nin Chelsea'ye 2-1 yenilmesi üzerine Liverpool sezonun bitmesine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu başarının arkasındaki isimse Alman Teknik Direktör Jürgen Klopp.    