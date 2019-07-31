 Daimler: Irkçılığa tahammül göstermeyeceğiz | ALMANYA | DW | 31.07.2019

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ALMANYA

Daimler: Irkçılığa tahammül göstermeyeceğiz

Daimler, Türk kökenli çalışana karşı ırkçılık yaptığı için işten çıkarılan iki kişiyi savunan aşırı sağcı sendikaya sert çıktı. Otomotiv devi, “Irkçılığa ve yabancı düşmanlığına tahammülümüz yok” açıklamasını yaptı.

Deutschland Daimler Hauptversammlung (picture-alliance/dpa/S. Sachseder)

Otomotiv devi Daimler, Türk kökenli bir çalışana aylarca ırkçı mesajlar atan iki kişinin işten çıkartılmasına “hukuka aykırı” iddiasıyla tepki gösteren aşırı sağcı “Zentrum Automobil” sendikasına sert bir açıklamayla yanıt verdi. 

Daimler açıklamasında, sendika tarafından konuyla ilgili hazırlanan ve sosyal medya platformlarında yayınlanan videoda “gerçeklerin çarpıtıldığını” vurguladı. 

"Tahammül yok”

Firmanın Stuttgart Untertürkheim fabrikasında iki çalışanın, bir diğer çalışana, Nazi sembolleri kullanarak “ağır ırkçı ve yabancı düşmanı hakaretler yönelttikleri için” işten çıkartıldıklarını vurgulayan Daimler, “Biz bu tür davranışlara tahammül göstermiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Şirketten yapılan açıklamada,  “hoşgörü, açık görüşlülük, güven ve adaletten yana olunduğu" vurgulanırken, “Şirketimiz, ayrımcılığa ve yabancı düşmanlığına karşı duran, birbirlerine saygılı olanların yanındadır” denildi. 

“Bizi güçlü kılan farklılıklarımızdır

Açıklamada Daimler Yönetim Kurulu Başkanı Ola Källenius’ün konuya ilişkin değerlendirmesine de yer verildi. 

Daimler’in sadece müşterilerinin değil çalışanlarının da farklılıklara sahip olduklarına vurgu yapan Källenius, “Bizi güçlü kılan farklılıklarımızdır. Bu nedenle yabancı düşmanlığı ve hoşgörüsüzlüğe Daimler’de yer yoktur” görüşünü kaydetti. 

Källenius , “Her ne kadar Almanya’da büyümemiş olsam da, işimin olduğu ve evim diyebileceğim yer burası. Daimler sadece inovasyon ve istihdamın motoru değil aynı zamanda uyumun da itici gücü” dedi.

“Görmezden gelmeyeceğiz

Otomotiv devinin İnsan Kaynakları’ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Başkanı Wilfried Porth ise, Daimler Almanya’nın 150’yi aşkın ülkeden çalışanı olduğuna, hep birlikte omuz omuza çalışıldığına vurgu yaparak, “Saygı, dışarıya karşı açık olmak ve işbirliği yapmak bizi başarılı kılan ilkelerimizdir. Bu nedenle bazı şeyleri görmezden gelmeyerek bu ilkelerden yana tavır alıyoruz” dedi. 

Daimler, bugünkü açıklamasıyla, kendini “bağımsız sendika” olarak nitelendiren ancak kamuoyunda aşırı sağcı olarak bilinen Zentrum Automobil’in iddialarına ilk kez yanıt vermiş oldu.

Mahkeme Daimler’i haklı buldu

Sendika sosyal medyada paylaştığı bir filmde, 2018 yılında Türk kökenli bir çalışana aylarca WhatsApp üzerinden Hitler ve gamalı haç işaretli, Müslümanları aşağılayan resimler gönderen iki kişinin işten çıkartılmasının “tamamıyla haksız olduğunu” savunuyor.

Daimler’in iki kişinin işine son verme kararı yargıya taşınmış,  birinci derece mahkemesi işten çıkartılan iki çalışanın Türk kökenli çalışana gönderdikleri mesajlarla, “Irkçı ve yabancı düşmanı davranış sergiledikleri” tespitiyle işten çıkarma kararının haksız olmadığına hükmetmişti. 

“Şirketimizde aşırı sağcılara yer yok” açıklamasını yapan Daimlerin İşçi Temsilciliği Başkanı Michael Brecht de, Türk kökenli çalışana gönderilen WhatsApp mesajlarının Alman Anayasası’nı ihlal ettiğine, birinci derece mahkemenin de kararıyla bunun gözler önüne serildiğine dikkat çekti.

dpa/DA,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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