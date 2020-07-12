 Daha önce serbest bırakılan IŞİD’in ″Türkiye Emiri″ tutuklandı | TÜRKİYE | DW | 01.09.2020

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TÜRKİYE

Daha önce serbest bırakılan IŞİD’in "Türkiye Emiri" tutuklandı

İçişleri Bakanı Soylu, IŞİD’in "Türkiye Emiri" olarak adlandırılan Mahmut Özden'in tutuklandığını duyurdu. Özden'in daha önce gözaltına alınıp serbest bırakıldığı ve yargılandığı bir davada ceza aldığı belirtiliyor.

Mahmut Özden Adana'da yakalandı

Mahmut Özden Adana'da yakalandı

Aşırı dinci örgüt Irak-Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) "Türkiye emirinin" tutuklandığı açıklandı. Gelişmeyi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

Soylu, Salı günü yaptığı açıklamada "DEAŞ’ın sözde Türkiye Emiri önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı... Teşekkürler, tebrikler Emniyet Teşkilatı" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu, yakalanan kişinin adının Mahmut Özden olduğunu açıkladı. Özden'in "kalaşnikofuyla ele geçirildiğini" belirten İçişleri Bakanı, failin evinde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyaller ve bilgisayarlara el konulduğunu aktardı. İlgili operasyonun sürdüğünü kaydeden Soylu, Özden ile bağlantılı bazı IŞİD üyelerinin sorgularının da devam ettiğini belirtti.

Daha fazlası için: IŞİD Türkiye'de yeniden harekete geçebilir mi?

Operasyon Adana'da düzenlendi

Mahmut Özden'in Adana'da gözaltına alındığı öğrenildi.

DHA'nın haberine göre IŞİD'in deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyesi olduğu öne sürülen 5 şüphelinin adresini tespit etmişti. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Bunun üzerine bugün sabaha karşı kent merkezindeki 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi. Baskın yapılan evlerde 5 şüpheli gözaltına alındı.

Daha önce de gözaltına alınmıştı

Mahmut Özden'in daha önce de defalarca gözaltına alınıp serbest bırakıldığı belirtiliyor. Özden'in adı son alarak Suriye'de yaralanan sivilleri dolandırmak suçlamasında geçmişti. Özden, yaralı sivilleri Türkiye'deki devlet hastanelerinde ücretsiz tedavi ettirip paralarını almaktan gözaltına alınmıştı. Özden'in imamlık dışında Adana'da "kadılık" yaptığı da iddia edilmişti.

Anadolu Ajansı'nın 4 Nisan 2019 tarihli haberine göre de Adana'da DEAŞ soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan Mahmut Özden'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi kararlaştırıldı. Özden'in davada tutuksuz yargılandığı ifade ediliyor. 

DW/BÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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