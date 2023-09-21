Dağlık Karabağ'dan tahliyeler sürüyor - Müzakereler başladı

Dağlık Karabağ'da sağlanan ateşkesin ardından çok sayıda Ermeni bölgeyi terk ediyor. Bölgenin Azerbaycan'a entegrasyonu için Azeriler ve bölgedeki Ermeniler arasında müzakereler de başladı.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'a yönelik askeri operasyonun tamamlandığını duyurmasının ardından, bölgeden tahliyeler sürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı Perşembe sabahı yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ'da konuşlu Rus barış gücü askerlerinin bölgede yaşayan yaklaşık 5 bin Ermeni'nin güvenli yerlere tahliyesini sağladığını bildirdi.

Uluslararası toplum tarafından tanınmayan Dağlık Karabağ yönetimini insan hakları görevlisi Gegam Stepanyan da bölgede çok sayıda yerleşim yerinden tahliyelerin sürdürdüğü açıklamıştı. Bölgedeki Ermenilerin evlerinden sürülme veya Azeri egemenliği altında yaşamaktan kaygı duyduğu belirtiliyor.

Gözlemciler, yaklaşık 120 bin nüfuslu Dağlık Karabağ'daki Ermenilerin çoğunun bölgeyi terk edebileceğine dikkat çekiyor. Yerel medyaya yansıyan görüntülerde, çok sayıda insanın bölgeye terk etmek üzere Hankendi havalimanına gittiği görülüyor.

Dağlık Karabağ'dan 5 bin civarında kişinin ayrıldığı belirtiliyor Fotoğraf: Russian Defence Ministry/TASS/IMAGO

Uluslararası hukuka göre Azerbaycan topraklarında kalan ancak nüfusunun büyük bölümünü Ermenilerin oluşturduğu Dağlık Karabağ, 1990'ların başından bu yana Azerbaycan ve Ermenistan arasında gerginliğe neden oluyor. Azerbaycan, Salı günü Dağlık Karabağ'da "terörle mücadele operasyonu" başlattığını duyurmuş, Çarşamba günü ise Bakü ile Dağlık Karabağ'daki Ermeniler arasında ateşkes sağlandığı açıklanmıştı. Ateşkes konusunda varılan uzlaşma, bölgedeki ayrılıkçı Ermeni güçlerin feshedilmesini, silahlarını bırakmalarını ve Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'a entegre edilmesini öngörüyor.

Müzakereler Yevlah'ta başladı

Taraflar arasında Dağlık Karabağ'ın yeniden Azerbaycan'a entegre edilmesine yönelik müzakereler ise Perşembe günü Yevlah kentinde başladı. Azerbaycan, Dağlık Karabağ Ermenilerinden oluşan heyetin Yevlah'a geldiğini bildirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Çarşamba akşamı televizyonda canlı yayınlanan konuşmasında, "Azerbaycan'ın bölgede kendi egemenliğini yeniden sağladığını" belirterek, Ermeni silahları grupların silahları teslim etme sürecinin başladığını söylemişti. "Dağlık Karabağ'daki Ermeniler bizim vatandaşımız" diyen Aliyev, "şimdi cennette yaşayacaklarını, dini ve kültürel haklarına saygı duyulacağını" belirtmişti.

Dağlık Karabağ'da 2020 yılında yaşanan savaşın ardından Rusya, taraflar arasında sağlanan ateşkesi denetleyeceğini taahhüt etmişti. Azerbaycan'ın son askeri harekatının ardından birçok Ermeni, Moskova'yı sözünü tutmamakla ve Ermenileri korumamakla suçluyor. Bölgedeki Rus askerleri, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'a uyguladığı ablukayı engellemediği gerekçesiyle de eleştiriliyor. Bu nedenlerle Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Rusya Büyükelçiliği önünde de protesto gösterileri düzenlendi.

AFP,rtr,dpa /JD,ET

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