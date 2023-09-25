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Dağlık Karabağ'dan Ermenistan'a geçişler sürüyor

25 Eylül 2023

Dağlık Karabağ'daki Ermeniler, Azerbaycan'ın bu bölgeye gerçekleştirdiği askeri operasyon sonrası Ermenistan'a geçiyor. Dağlık Karabağ'dan Ermenistan'a geçenlerin sayısı 3 bine yaklaştı.

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Ermenistan'ın Goris kasabasına ulaşan Dağlık Karabağlılar
Ermenistan'ın Goris kasabasına ulaşan Dağlık KarabağlılarFotoğraf: Irakli Gedenidze/REUTERS

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'a gerçekleştirdiği askeri operasyon sonrası bu bölgeden Ermenistan'a geçen Ermenilerin sayısı giderek artıyor.

Ermenistan hükümeti, yerel saatle 05.00 itibarıyla Dağlık Karabağ'dan Ermenistan'a ulaşan kişi sayısının 2 bin 900'ü aştığını duyurdu.

Dağlık Karabağ ile Ermenistan'ı bağlayan Laçin Koridoru'nu kullanarak sınırı geçtikten sonra Goris kasabasında Reuters muhabirine konuşan Grigoryan isimli bir Ermeni, "Alabildiğimizi aldık ve ayrıldık. Nereye gittiğimizi bilmiyoruz. Gidecek bir yerimiz yok" dedi.

Dağlık Karabağ'daki ayrılıkçı yönetim, bölgedeki 120 bin Ermeni'nin Ermenistan'a gideceğini duyurmuştu.

Ermenistan'ın Goris kasabasındaki geçici konaklama merkezine ulaşan otobüsteki sığınmacılar
Ermenistan'ın Goris kasabasındaki geçici konaklama merkezine ulaşan otobüsteki sığınmacılarFotoğraf: Irakli Gedenidze/REUTERS

Dağlık Karabağ'daki ayrılıkçı yönetimin lideri Samvel Şahramanyan'ın danışmanı David Babayan, Reuters'a yaptığı açıklamada, bu bölgedeki Ermenilerin, Azerbaycan'ın hâkimiyeti altında yaşamak istemediğini ve olası bir etnik temizlikten çekindiğini söylemişti. Babayan, "Halkımız, Azerbaycan'ın parçası olmak istemiyor. Yüzde 99,9'u tarihi topraklarımızdan ayrılmayı tercih ediyor" demişti.

Ermenistan'da 40 bin aile için hazırlık

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise Dağlık Karabağ'dan ayrılması beklenen Ermenileri kabul etmeye hazır olduklarını yineledi. "Dağlık Karabağ'daki Ermeniler için evlerinde gerçek yaşam koşulları ve etnik temizliğe karşı koruma sağlayacak etkili mekanizmalar oluşturulmadığı takdirde, Dağlık Karabağ Ermenilerine kendi vatanlarını terk etme dışında bir çıkış yolu kalmaması ihtimali de ataracak" diyen Paşinyan, böyle bir durumda Ermenistan'ın da "Dağlık Karabağ'daki kardeşlerini seve seve karşılayacağını" belirtti.

Karabağ'dan Ermenistan'a geçen yaklaşık 30 kişilik ilk gruptaki Ermeniler dün Goris kasabasındaki bir otele yerleştirildi.
Karabağ'dan Ermenistan'a geçen yaklaşık 30 kişilik ilk gruptaki Ermeniler dün Goris kasabasındaki bir otele yerleştirildi.Fotoğraf: Vasily Krestyaninov/AP Photos/picture alliance

Paşinyan, daha önce yaptığı açıklamada da Karabağ'daki Ermenilerin evlerinde kalmalarının daha iyi olacağını, ancak her ihtimale karşı 40 bin ailelik yer hazırladıklarını söylemişti.

Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da geçen Salı günü başlattığını duyurduğu "terörle mücadele operasyonunu" taraflar arasında yaklaşık 24 saat sonra Rusya'nın arabuluculuğunda varılan ateşkesin ardından Perşembe günü başarıyla tamamladığını açıklamıştı.Varılan uzlaşma, bölgedeki ayrılıkçı Ermeni güçlerin silahlarını bırakmalarını ve Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'a entegre edilmesini öngörüyordu.

Bakü, operasyonun ardından Dağlık Karabağ'daki Ermenilerin haklarının güvence altına alınacağını ve bölgenin entegre edileceğini açıklamıştı.

Erdoğan Nahçıvan'da Aliyev'le görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyareti için Nahçıvan'a gidecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Erdoğan-Aliyev arasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri ve Dağlık Karabağ'daki son gelişmeler başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağını açıkladı.

Açıklamada ayrıca, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti kapsamında, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le birlikte, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın temel atma törenine katılmaları ve modernize edilen Nahçıvan Askeri Kompleksi'nin açılışını gerçekleştirmeleri öngörülmektedir" denildi.

DW,rtr/CÖ,TY

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