Dağlık Karabağ'daki patlamada çok sayıda can kaybı

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki bir yakıt deposunda meydana gelen patlamada en az 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Azerbaycan'ın düzenlediği askeri operasyonla tüm dünyanın gözlerinin çevrildiği Dağlık Karabağ bölgesindeki bir yakıt deposunda dün akşam bir patlama meydana geldi.

Bölgedeki Ermeni yetkililer, Hankendi şehri yakınlarındaki Askeran yolu üzerinde bulunan benzin depolama alanındaki patlamada en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ayrılıkçı hükümetten yapılan açıklamada, olay yerinde "kimliği belirlenemeyen 13 cansız bedenin" bulunduğu, yedi kişininse hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ermeni yetkililer, patlama sonrası 290 kişinin hastaneye kaldırıldığını, onlarca yaralının durumunun kritik olduğunu ifade etti.

Patlama sonrası açıklamada bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı da yaralıların tedavisi için bölgeye ilaç gönderdiğini duyurdu.

Fotoğraf: AFP

Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da geçen Salı günü başlattığını duyurduğu "terörle mücadele operasyonunu" taraflar arasında yaklaşık 24 saat sonra Rusya'nın arabuluculuğunda varılan ateşkesin ardından Perşembe günü başarıyla tamamladığını açıklamıştı. Varılan uzlaşma, bölgedeki ayrılıkçı Ermeni güçlerin silahlarını bırakmalarını ve Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'a entegre edilmesini öngörüyordu.

Azerbaycan'ın askeri operasyonunun ardından Ermenistan'a sığınmak üzere Dağlık Karabağ'dan bu ülkeye geçen Ermenilerin sayısı ise artıyor. Ermenistan hükümeti, bugün yerel saatle 08.00 itibarıyla zorla yerinden edilen 13 bin 350 kişinin Dağlık Karabağ'dan Ermenistan'a geçtiğini duyurdu.

DW,AFP,dpa,rtr/CÖ,EC

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