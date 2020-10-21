Dağlık Karabağ'da yeniden ateşkes yürürlükte

Dağlık Karabağ krizinin tarafları Azerbaycan ile Ermenistan'ın yeni bir insani ateşkes üzerinde anlaştığı bildirildi. ABD Dışişleri Bakanlığı, pazar günü iki tarafın dışişleri bakanları ile yapılan görüşmeler sonrası ateşkes üzerinde anlaşma sağlandığını duyurdu. Ateşkes yerel saatle pazartesi günü sabah 05.00'te yürürlüğe girdi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunlara barışçıl çözüm bulunması amacıyla oluşturulan ABD, Fransa ve Rusya'nın eş başkanlıklarını yaptığı AGİT Minsk Grubu'ndan yapılan açıklamada, pazar yapılan görüşmelerde ateşkesin gözlemlenmesi ve çatışmanın çözümü için gerekli olan temel unsurlar gibi konuların da ele alındığı ifade edildi.

Ateşkese uyulmadı

Video izle 02:59 Paylaş Azerbaycan'da savaş sivillerin canına ve malına mal oluyor E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/3kFhY DW Azerbaycan'da: Savaş sivillerin canına ve malına mal oluyor

Ermenistan ile Azerbaycan arasında daha önce Rusya'nın arabuluculuğunda sağlanan iki ateşkes ihlal edilmiş, taraflar birbirlerini ateşkese uymamakla ve barışçıl çözüm sürecini tıkamakla suçlamıştı. Bölgede pazar akşamı da yer yer çatışmalar yaşandığı bildirildi. Azerbaycan Ermenistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağın düşürüldüğünü öne sürerken, Erivan bunun doğru olmadığını savundu.

Ermeni yetkililer dün yaptıkları açıklamada, 27 Eylül'den bu yana devam eden çatışmalarda hayatını kaybeden asker sayısının 974'e yükseldiğini duyurdu. Azerbaycan tarafı ise yürürlükteki olağanüstü hal nedeniyle askeri kayıplar konusunda kamuoyuna bilgi vermiyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta yaptığı açıklamada çatışmalarda 5 bin dolayında kişinin hayatını yitirdiğini ifade etmişti.

Uluslararası hukuka göre Azerbaycan toprağı sayılan Dağlık Karabağ'da Ermenistan destekli ayrılıkçı yönetim 1992'de bağımsızlığını ilan etmiş, ancak bağımsızlığı Ermenistan dahil hiçbir ülke tarafından tanınmamıştı. Bölgede 90'ların başında başlayan ve 1994'te sona eren etnik çatışmalarda 30 bine yakın insan yaşamını yitirmişti. Dağlık Karabağ ile birlikte Azerbaycan'a bağlı "rayon" adı verilen yedi ilçe de tampon bölge olarak Ermenistan destekli Ermeni milislerin işgali altında bulunuyor.

Video izle 10:10 Paylaş Ermeni Dışişleri Bakanı Azerbaycan ve Türkiye’yi suçladı E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/3kFdG Ermeni Dışişleri Bakanı Azerbaycan ve Türkiye’yi suçladı

AFP,Reuters/BÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe