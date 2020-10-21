 Dağlık Karabağ′da yeniden ateşkes yürürlükte | DÜNYA | DW | 26.10.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Dağlık Karabağ'da yeniden ateşkes yürürlükte

ABD Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ile Ermenistan'ın yeni bir insani ateşkes üzerinde anlaştığını duyurdu. Ateşkes sabah saatlerinde yürürlüğe girdi.

default

Dağlık Karabağ krizinin tarafları Azerbaycan ile Ermenistan'ın yeni bir insani ateşkes üzerinde anlaştığı bildirildi. ABD Dışişleri Bakanlığı, pazar günü iki tarafın dışişleri bakanları ile yapılan görüşmeler sonrası ateşkes üzerinde anlaşma sağlandığını duyurdu. Ateşkes yerel saatle pazartesi günü sabah 05.00'te yürürlüğe girdi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunlara barışçıl çözüm bulunması amacıyla oluşturulan ABD, Fransa ve Rusya'nın eş başkanlıklarını yaptığı AGİT Minsk Grubu'ndan yapılan açıklamada, pazar yapılan görüşmelerde ateşkesin gözlemlenmesi ve çatışmanın çözümü için gerekli olan temel unsurlar gibi konuların da ele alındığı ifade edildi.

Ateşkese uyulmadı

Video izle 02:59

DW Azerbaycan'da: Savaş sivillerin canına ve malına mal oluyor

Ermenistan ile Azerbaycan arasında daha önce Rusya'nın arabuluculuğunda sağlanan iki ateşkes ihlal edilmiş, taraflar birbirlerini ateşkese uymamakla ve barışçıl çözüm sürecini tıkamakla suçlamıştı. Bölgede pazar akşamı da yer yer çatışmalar yaşandığı bildirildi. Azerbaycan Ermenistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağın düşürüldüğünü öne sürerken, Erivan bunun doğru olmadığını savundu.

Ermeni yetkililer dün yaptıkları açıklamada, 27 Eylül'den bu yana devam eden çatışmalarda hayatını kaybeden asker sayısının 974'e yükseldiğini duyurdu. Azerbaycan tarafı ise yürürlükteki olağanüstü hal nedeniyle askeri kayıplar konusunda kamuoyuna bilgi vermiyor.  Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta yaptığı açıklamada çatışmalarda 5 bin dolayında kişinin hayatını yitirdiğini ifade etmişti.

Uluslararası hukuka göre Azerbaycan toprağı sayılan Dağlık Karabağ'da Ermenistan destekli ayrılıkçı yönetim 1992'de bağımsızlığını ilan etmiş, ancak bağımsızlığı Ermenistan dahil hiçbir ülke tarafından tanınmamıştı. Bölgede 90'ların başında başlayan ve 1994'te sona eren etnik çatışmalarda 30 bine yakın insan yaşamını yitirmişti. Dağlık Karabağ ile birlikte Azerbaycan'a bağlı "rayon" adı verilen yedi ilçe de tampon bölge olarak Ermenistan destekli Ermeni milislerin işgali altında bulunuyor.

Video izle 10:10

Ermeni Dışişleri Bakanı Azerbaycan ve Türkiye’yi suçladı

AFP,Reuters/BÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Pompeo'nun görüşmeleri sonuç vermedi, Dağlık Karabağ'da çatışmalar sürüyor

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Azeri ve Ermeni mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmeler sonuç vermedi. Dağlık Karabağ’da Azeri ve Ermeni güçleri arasındaki çatışmalar sürüyor.  

Erdoğan: ABD'nin yaklaşımı bizi bağlamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sisteminin Sinop'ta test edildiği iddialarını doğruladı. Erdoğan, Libya'da sağlanan ateşkes anlaşmasıyla ilgili de kuşkuları olduğunu dile getirdi.  

Alman Bakan Roth: Türkiye sadece bir cumhurbaşkanı değil

AB Dönem Başkanı Almanya’nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, Türkiye hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Roth, "tüm Türklere, işbirliği ve dostluk için elimizi uzatıyoruz" mesajı verdi.  

Benzer içerik

Türkei Ankara | Türkischer Vizepräsident Fuat Oktay

Türkiye’den Dağlık Karabağ açıklaması 21.10.2020

Dağlık Karabağ krizinde gerilim tırmanırken Türkiye Azerbaycan'a destek açıklamasını yineledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bakü isterse asker göndermekte tereddüt etmeyeceklerini bildirdi.

Berg-Karabach Konflikt

Azerbaycan ve Ermenistan'dan karşılıklı suçlama 26.10.2020

Azerbaycan ve Ermenistan birbirlerini Dağlık Karabağ'da bu sabah yürülüğe giren ateşkesi ihlal etmekle suçladı.

Deutschland Präsident Aserbaidschan Ilham Aljew in Berlin

Aliyev: Siyasi ve askeri araçlarla çözeceğiz 26.10.2020

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ sorununu "siyasi ve askeri" araçlar kullanarak çözmek istediklerini söyledi. Taraflar birbirlerini ateşkesi ihlal etmekle suçluyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Azerbaycan ve Ermenistan'dan karşılıklı suçlama

Azerbaycan ve Ermenistan birbirlerini Dağlık Karabağ'da bu sabah yürülüğe giren ateşkesi ihlal etmekle suçladı.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  