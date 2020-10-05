Dağlık Karabağ'da kırılgan ateşkes

Ermenistan ile Azerbaycan arasında cumartesi gecesi yürürlüğe giren insani amaçlı ateşkesin ihlal edildiği bildiriliyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ordusunun "Ermenistan'ın işgali altında olan 13 köyü kurtardığını" duyurdu. Aliyev ayrıca, Ermenistan'ı ateşkesi ihlal etmekle de suçlayarak, "Ermeni silahlı kuvvetleri, üzerinde anlaşmaya varılan geçici ateşkesi büyük ölçüde ihlal ederek, 18 Ekim 00.02'den sonra Azerbaycan yerleşimlerine ve savaş mevzilerine ağır toplar ateşledi" dedi.

Dağlık Karabağ yönetimi ise bölgenin kuzey ve güneyindeki saldırılardan Azerbaycan'ı sorumlu tuttu. Yönetim, açılan ateşin durdurulması için "gerekli önlemlerin ve durumun kontrol altına alındığını" bildirdi.

Lavrov'dan "siyasi çözüm" çağrısı

Taraflar Rusya'nın arabuluculuğunda ateşkes üzerinde anlaşmış ancak bu ateşkese uyulmamıştı. Bunun üzerine cumartesi gecesi insani amaçlı geçici ateşkes yürürlüğe girmişti. Interfax haber ajansına konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, tarafları ateşkese bağlı kalmaya çağırarak, "siyasi çözüm için çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini" dile getirdi. Lavrov ayrıca, ateşkesin gözlemlenmesi çağrısında da bulundu.

Dağlık Karabağ Savunma Bakanlığı, 27 Eylül'da başlayan çatışmalarda, bugüne dek 729 askerin öldürüldüğünü açıkladı. Azerbaycan ise askeri kayıplar konusunda bilgi vermezken, Ermenistan'ın saldırılarında en az 60 sivilin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

dpa,Reuters / BÖ,ET

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