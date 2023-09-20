Dağlık Karabağ'da ateşkes ilan edildi

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da operasyon başlatmasından bir gün sonra Bakü ile bölgedeki Ermeni güçler arasında ateşkes sağlandı. Bölgenin Azerbaycan ile tamamen bütünleşmesine yönelik görüşmeler yarın yapılacak.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'daki Ermeni güçlerle ateşkes konusunda uzlaşma sağlandığını duyurdu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Dağlık Karabağ'daki güçlerin "Silahlarını bıraktığı, mevzilerini terk ettiği ve tam olarak silahsızlandığı" belirtildi. Açıklamada, bütün silahların ve ağır araçların Azerbaycan ordusuna teslim edildiği kaydedildi.

Uluslararası toplum tarafından tanınmayan Dağlık Karabağ yönetimi de Çarşamba günü yerel saatle 13.00'ten itibaren ateşkes ilan edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, Dağlık Karabağ'da görev yapan Rus barış gücünün arabuluculuğu ile ateşkes konusunda uzlaşma sağlandığı belirtildi. Açıklamaya göre, nüfusunun çoğunluğunu Ermenilerin oluşturduğu Dağlık Karabağ bölgesinin Azerbaycan ile bütünleşmesi için gereken müzakerelere başlanması da kabul edildi. Söz konusu müzakerelerin Perşembe günü Azerbaycan'ın Yevlah kentinde başlaması öngörülüyor.

Rusya Savunma Bakanlığı da Dağlık Karabağ'da sağlanan ateşkesin bölgede görev yapan Rus barış gücünün koordinasyonu ile uygulanacağını bildirdi.

Operasyonda en az 32 kişi öldü

Azerbaycan aylar süren gerginliğin ardından Salı günü bölgede "terörle mücadele operasyonu" başlattığını duyurmuş, operasyonun Dağlık Karabağ'da "anayasal düzeni" tesis etmeyi ve Ermeni güçlerin çekilmesini hedeflediğini açıklamıştı.

Dağlık Karabağ'daki Ermeni yönetiminin verdiği bilgilere göre, Hankendi ve civarı Azerbaycan ordusunun "yoğun bombardımanı" altında kaldı. Ermenistan, operasyonun başlamasından bu yana Dağlık Karabağ'da 32 kişinin öldüğünü, 200'den fazla kişinin de yaralandığını belirtti.

Azerbaycan, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) ile Fransa, Almanya gibi ülkelerden gelen "çatışmaya son ver" çağrılarına rağmen Çarşamba sabahı da bölgede operasyonu sürdürmüştü.

Dağlık Karabağ sorunu

Uluslararası hukuka göre Azerbaycan topraklarında kalan ancak nüfusunun büyük bölümünü Ermenilerin oluşturduğu Dağlık Karabağ, 1990'lı yılların başından bu yana Azerbaycan ve Ermenistan arasında gerginlik konusu oluyor. 1990'lı yılların başlarında yaşanan kanlı savaşta Dağlık Karabağ'da ilan edilen Ermeni yönetimi, Azerbaycan'dan tek taraflı bağımsızlık ilan etmiş ancak bu yapı Ermenistan dahil dünyada hiçbir ülke tarafından devlet olarak tanınmamıştı. 2020 yılında Azerbaycan ile yaşanan savaşta ağır yenilgi alan Ermenistan, Dağlık Karabağ'da kontrolü altındaki toprakların yüzde 70'lik bölümünden çekilmek zorunda kaldı. İmzalanan ateşkes anlaşması sonucu bölgeye Rus barış gücü askerleri konuşlandırıldı.

AFP,dpa / JD,ET

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