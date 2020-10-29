Dağlık Karabağ'da çatışmalar sürüyor

Cenevre'de Azerbaycan ile Ermenistan'ın vardığı anlaşmanın ardından her iki ülke karşı tarafı yerleşim yerlerine saldırı düzenlemek ve varılan anlaşmayı ihlal etmekle suçladı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ konusunda varılan anlaşmaya rağmen çatışmalar yerleşim yerlerinde de sürüyor.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Martuni (Hocavend) kentinin Pazar sabahı Azerbaycan ordusu tarafından düzenlenen roket saldırıları sonucu kentte büyük hasar meydana geldiğini açıkladı. Başkent Erivan'da açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, hasarın boyutlarıyla ilgili detaylı bilgi vermezken, saldırıda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığını söyledi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı da Ermenistan Ordusu'nun Terter kentinde pek çok köye top ve roket saldırıları düzenlediğini duyurdu. Ayrıca sınırda konuşlu ordu güçlerine yönelik saldırıların da sürdüğünü açıkladı.

Cuma günü Cenevre'de Minsk gurubunun arabuluculuğunda varılan ancak tam ateşkes kararı alınamayan anlaşmaya göre, siviller ile sivil tesislere bombardıman düzenlenmemesi konusunda uzlaşma sağlanmıştı. Taraflar esir ve cenaze değişimi konusunda da anlaşmıştı.

Ermenistan Rusya’dan yardım talep etti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ çatışmaları konusunda Rusya'dan yardım talebine Moskova'dan açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova pazar günü, Ermenistan'a yapılacak yardımın "somut biçimlerinin" tartışılacağını söyledi.

Moskova dün deçatışmanın Ermenistan topraklarına sıçraması durumunda bu ülkeye doğrudan destek vereceğini açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün yaptığı açıklamada, “Azerbaycan ile Ermenistan’ın, Türkiye’nin de olduğu Minsk Grubu çerçevesindeki müzakerelerle çözüme ulaşması gerektiğini” söylemişti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Bakü'de

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu remi ziyarette bulunduğu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bugün Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu ziyareti öncesinde Twitter hesabından Karabağ ile ilgili görüş alışverişi yapılacağını açıklamıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Çavuşoğlu ile görüşmesinde yaptığı açıklamada saldırılardan Ermenistan’ı sorumlu tuttu, "savaşın devam etmesinden ve her iki tarafta yaşanan can kayıplarından Paşinyan'ın sorumlu olduğunu" vurguladı.

Çavuloğlu da, "Hem sahadaki üstünlüğe hem hukuken haklı olmamıza rağmen, sizin liderliğinizde ateşkes konusunda ve masada da Azerbaycan olgun bir devlet olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Ermenistan’ın ne yaptığını ve ateşkesi her seferinde bozduğunu herkes görüyor. Ama bunu söylemek istemeyen çok, biz bunu biliyoruz” diye konuştu.

Dağlık Karabağ anlaşmazlığı nedeniyle Azerbaycan ve Ermenistan arasından Eylül ayı sonunda çatışmalar yeniden alevlenmişti. Rusya Devlet Başkanı Putin, perşembe günü yaptığı açıklamada çatışmalarda şimdiye kadar her iki taraftan da yaklaşık 5 bin kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti.

Video izle 03:20 Paylaş Dağlık Karabağ: Savaş koşullarda yaşamak E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/3kT15 Dağlık Karabağ: Savaş koşullarında yaşamak

dpa,Reuters,DHA,AFP/MK,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe