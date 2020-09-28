 Dağlık Karabağ′da çatışmalar şiddetleniyor | DÜNYA | DW | 28.09.2020

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DÜNYA

Dağlık Karabağ'da çatışmalar şiddetleniyor

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusu ile Ermeni milisler arasında çıkan çatışmalarda aralarında sivillerin de olduğu en az 39 kişi hayatını kaybetti. Ermenistan'ın ardından Azerbaycan da sıkıyönetim ilan etti.

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Azerbaycan toprakları içinde yer alan Dağlık Karabağ bölgesinde Pazar günü Azerbaycan ordusu ile Ermeni milisler arasında çıkan çatışmaların gece boyunca sürdüğü bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, saldırılar üzerine askeri operasyon başlatıldığını ve yedi köyde kontrolün ele geçirildiğini duyurmuştu. Ermeni milisler kendi saflarından 15 kişinin daha öldürüldüğünü açıkladı. AFP'nin haberine göre, toplam ölü sayısı 39'a yükseldi. Hayatını kaybedenler arasında sivillerin de bulunduğu belirtiliyor.

Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun tank ve ağır silahlar kullandığı iddia edildi. Azerbaycan ordusu ise Ermeni güçlerinin Dağlık Karabağ sınırındaki Terter kentini bombaladığını ve Ermenistan'a "ölçülü karşılık verme" uyarısı yapıldığını bildirdi.

Her iki taraf da ilk ateş açanın karşı taraf olduğunu savunuyor.

Karte Armenien Aserbaidschan Berg-Karabach TR

Azerbaycan da sıkıyönetim ilan etti

Bölgede gerginliğin tırmanması üzerine Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dün sıkıyönetim ilanına dair bir kararname imzaladı. Gece yarısı yürürlüğe giren kararname doğrultusunda ülkenin bazı bölgelerinde sokağa çıkma yasakları uygulanması bekleniyor.

Dağlık Karabağ'da çatışmaların yeniden alevlenmesi üzerine açıklama yapan İlham Aliyev, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Ermenistan ordusuna ait askeri araçları imha ettik" ifadelerini kullandı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan de çatışmaların ardından dün sıkıyönetim ilan edildiğini duyurmş ve genel seferberlik çağrısı yapmıştı.

Ermenistan'dan Türkiye'ye suçlama

Öte yandan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Pazar akşamı yaptığı açıklamada Türkiye'ye yönelik suçlamalarda bulundu. Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın elinde Azerbaycan ordusunun Türk silahları kullandığına dair bilgiler olduğunu öne süren Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bu konuda bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Paşinyan'in görüşmede "Türkiye'nin çok agresif davrandığını ve bu çatışmaya müdahil olmasının engellenmesi gerektiğini" söylediği belirtildi. Türkiye'den henüz bu iddialara yanıt gelmedi.

Türkiye dün Azerbaycan'a tam destek açıklamış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün yaptığımız telefon görüşmesinde dirayetli ve kararlı duruşuna bir kez daha şahit olduğum Azerbaycan Cumhurbaşkanı kardeşim İlham Aliyev'e ifade ettiğim gibi, Türkiye "tek millet, iki devlet" anlayışıyla, Azerbaycanlı kardeşleriyle dayanışmasını güçlendirerek sürdürecektir" demişti.

BM'den müzakere çağrısı

Dağlık Karabağ bölgesinde tırmanan gerginlik uluslararası toplumda da kaygı uyandırdı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yazılı açıklamasında "çok kaygılı" olduğunu ifade ederek tarafların şiddete başvurmasını kınadı ve taraflara "derhal çatışmaların sonladırılması ve müzakerelere dönülmesi" çağrısı yaptı. Gueterres, Azerbaycan Vumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile de görüşeceğini ifade etti.

Aserbaidschan | Nagorno-Karabakh Eskalation

Pazar günü de Almanya, Fransa, AB ve Rusya'dan çatışmaları sonlandırma çağrısı yapılmıştı.

Ermeni nüfusun yoğun olduğu Dağlık Karabağ 1991 yılında bağımsızlık ilan etti ancak 145 bin nüfuslu bölge devletler hukuku açısından Azerbaycan'a bağlı görülüyor. Azerbaycan yönetimi, bölgede yeniden kontrolü sağlamak istiyor.

dpa,AFP,DW/BÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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Uluslararası toplumdan çağrı: Çatışmaları durdurun

Azerbaycan ordusu ile Ermeni milisler arasında Dağlık Karabağ bölgesinde yeniden alevlenen çatışmalar uluslararası arenada kaygıyla karşılandı. Almanya, Fransa, AB ve komşu ülke Rusya çatışmalara son verme çağrısı yaptı.  

Dağlık Karabağ’da çatışmalar şiddetlendi

Dağlık Karabağ'da Azeri ordusu ile Ermeni milisler arasında yoğun çatışmalar yaşandığı bildirildi. Türkiye Azerbaycan’a "tam destek" açıklarken, Ermenistan sıkıyönetim ilan ederek seferberlik çağrısı yaptı.  

Azerbaycan-Ermenistan sınırında yeni çatışmalar

Azerbaycan ve Ermenistan sınırında yeni çatışmalar meydana geldiği bildirildi. İki ülkenin savunma bakanlıkları karşılıklı suçlamalarda bulundu.  

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