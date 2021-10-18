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Dağlık Karabağ

Dağlık Karabağ, Kafkasya'da bir bölge. Başkenti Hankendi'dir. Devletler hukukuna göre Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ'da Ermenistan yanlısı yönetim SSCB'nin yıkılışının ardından bağımsızlık ilan etti.

Dağlık Karabağ ve çevresindeki bazı Azerbaycan illerini kapsayan topraklar üzerinde kurulan "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti"nin bağımsızlığı hiçbir ülke tarafından tanınmamaktadır. DW Türkçe'nin Dağlık Karabağ ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Smoke rises as targets are hit by shelling during the fighting over the breakaway region of Nagorno-Karabakh near the city of Terter, Azerbaijan October 23, 2020. REUTERS/Umit Bektas

Azerbaycan Dağlık Karabağ'daki mayın haritalarını istiyor 18.10.2021

Uluslararası Adalet Divanı'ndaki davada Azerbaycan, Dağlık Karabağ savaşında geri aldığı topraklardaki mayınların yerlerini gösteren haritaları Ermenistan'dan alabilmek için talepte bulundu.
30.10.2020, Aserbaidschan: 6372819 30.10.2020 Azeri border guards are on duty to protect the border with Iran at the Halafli border checkpoint in the Jabrayil region, Azerbaijan. The deadly confrontation between Azerbaijan and Armenia over the disputed Armenian-dominated region of Karabakh has been ongoing since late September. Alexey Kudenko / Sputnik Foto: Alexey Kudenko/Sputnik/dpa |

Adalet Divanı Ermenistan'ın iddialarını dinledi 14.10.2021

Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan'ın insan hakları ihlallerinde bulunduğu suçlamasıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan davada Ermenistan tarafının iddiaları dinlendi.
epa04946812 President of The Court of Justice (ICJ), Ronny Abraham (2-L) of France, and the principal judicial organ of the United Nations, will deliver its Judgement on the preliminary objection to the jurisdiction of the Court raised by the Republic of Chile in the case concerning the Obligation to Negotiate Access to the Pacific Ocean (Bolivia v. Chile), in The Hague, The Netherlands, 24 September 2015. EPA/JERRY LAMPEN |

Ermenistan'dan Azerbaycan'a "ırkçı ayrımcılık" suçlaması 17.09.2021

Ermenistan, Azerbaycan'ı Ermenilere yönelik ırkçı ayrımcılıkla suçlayarak Uluslararası Adalet Divanı'na dava başvurusu yaptı. Azerbaycan da Divan'da karşı adım atmaya hazırlanıyor.
Armenia's Prime Minister Nikol Pashinyan speaks at a joint press conference with European Council President Charles Michel in Yerevan on July 17, 2021. (Photo by Karen MINASYAN / AFP) (Photo by KAREN MINASYAN/AFP via Getty Images)

Ermenistan'dan Türkiye ile görüşmeye yeşil ışık 08.09.2021

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Türkiye ile ilişkileri düzeltmek için görüşmeye hazır olduklarını söyledi. Paşinyan, Erdoğan'ın geçen ayki açıklamalarını "fırsat" olarak gördüklerini belirtti.
June 21, 2021, Yerevan, Yerevan, Armenia: Nikol Pashinyan, Prime Minister of Armenia and main candidate of the Civil Contract party, salutes to his supporters in the entrance of his headquarters after winning the parliamentary elections in Armenia. (Credit Image: Â© Celestino Arce Lavin/ZUMA Wire

Ermenistan'da seçimin galibi Paşinyan'ın partisi oldu 21.06.2021

Ermenistan'da, Dağlık Karabağ Savaşı'nın ardından muhalefetin yoğun baskısı sonucu yapılan erken genel seçimleri, Başbakan Nikol Paşinyan'ın partisi kazandı.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und sein aserbaidschanischer Amtskollege Ilham Aliyew waren heute in der Stadt Schuscha in Berg-Karabach Copyright: DHA – Demirören Nachrichten Agentur – Rechtefrei für DW

Türkiye Şuşa'da konsolosluk açıyor 15.06.2021

Ermenistan'dan Azerbaycan'ın kontrolüne geçen Şuşa'da konsolosluk açacaklarını söyleyen Erdoğan, Azerbaycan'ın savunma alanında üretim merkezi haline geleceğini söyledi.

29.4.2021, Paris, Frankreich, ©Thomas Padilla/MAXPPP - 29/04/2021 ; Paris, FRANCE ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, EMMANUEL MACRON AU PALAIS DE L' ELYSEE. French President Emmanuel Macron at the Elysee Palace in Paris, on April 29, 2021.

Macron: Azerbaycan Ermenistan topraklarını terk etsin 01.06.2021

Elysee Sarayı’nda Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ı kabul eden Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Azerbaycan ordusunun Ermenistan’ın egemenliğindeki topraklardan çıkmasını" talep etti.

25.11.2020, Aserbaidschan, Tscharektar: Ein armenischer Soldat geht mit der Flagge der Region Berg-Karabach auf einen Kontrollpunkt in der Nähe des Dorfes Tscharektar an der neuen Grenze zum an Aserbaidschan übergebenen Bezirk Kalbadschar zu. Die aserbaidschanische Armee ist in die Region Kalbadschar eingedrungen. Der vor zwei Wochen von Russland vermittelte Waffenstillstand sah vor, dass Armenien Aserbaidschan die Kontrolle über einige seiner Gebiete außerhalb der Grenzen Berg-Karabachs übergibt. Foto: Sergei Grits/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Azerbaycan 6 Ermeni askeri esir aldı 27.05.2021

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Kelbecer bölgesinde sınırı geçerek ikmal yollarına mayın döşemeye çalıştığını ileri sürdüğü 6 Ermenistan askerinin esir alındığını duyurdu.
30.10.2020, Aserbaidschan: 6372819 30.10.2020 Azeri border guards are on duty to protect the border with Iran at the Halafli border checkpoint in the Jabrayil region, Azerbaijan. The deadly confrontation between Azerbaijan and Armenia over the disputed Armenian-dominated region of Karabakh has been ongoing since late September. Alexey Kudenko / Sputnik Foto: Alexey Kudenko/Sputnik/dpa |

Ermenistan AİHM'de Türkiye aleyhine dava açtı 18.05.2021

Ermenistan, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda Azerbaycan'ı desteklediği gerekçesiyle Türkiye aleyhinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) dava başvurusunda bulundu.
ARCHIV - 13.02.2020*** Berlin: Nikol Paschinjan, Ministerpräsident von Armenien, spricht bei einem Pressestatement im Bundeskanzleramt. Armeniens Sicherheitsdienste haben nach eigener Darstellung einen Anschlag auf Regierungschef Paschinjan vereitelt. Foto: Kay Nietfeld/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti 25.04.2021

Ermenistan Başbakanı Paşinyan 20 Haziran’da erken seçimin gerçekleşebilmesi için istifa etti. İstifa, Joe Biden’ın Ermenilere yönelik gerçekleştirilen katliam için "soykırım" ifadesini kullanmasının ardından geldi.
ISTANBUL, TURKEY - OCTOBER 10, 2016: Russia's President Vladimir Putin (L) and Turkey's President Recep Tayyip Erdogan shake hands during a press conference following talks. Alexei Druzhinin/Russian Presidential Press and Information Office/TASS |

Putin'den Montrö Sözleşmesi vurgusu 09.04.2021

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Açıklamada, Putin’in Erdoğan’a, Montrö Sözleşmesi’nin önemine vurgu yaptığı ifade edildi.

MP Nikol Paschinjan warnt vor einem Militärputsch in Armenien. Paschinjan und seine Anhänger aus einer Demo in Jerewan am 25.02.2021 via Nikita Jolkver

Paşinyan'dan erken seçim için istifa kararı 28.03.2021

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Nisan ayında istifa ederek 20 Haziran'da yapılacak erken seçimlerin önünü açacağını duyurdu. Dağlık Karabağ savaşındaki toprak kayıpları nedeniyle Paşinyan'ın istifası talep ediliyordu.
NAGORNO-KARABAKH - NOVEMBER 14, 2020: Russian peacekeepers guard the area near the Dadivank Armenian monastery. On 10 November, Armenias Prime Minister Nikol Pashinyan, Russias President Vladimir Putin, and Azerbaijans President Ilham Aliyev signed a joint statement on a complete ceasefire in Nagorno-Karabakh. The Russian leader said the Azerbaijani and Armenian sides would maintain the positions that they had held and Russian peacekeepers would be deployed to the region. According to the document, Armenia has to hand over the Nagorno-Karabakh districts of Kalbajar, Lachin, and Agdam, to Azerbaijan till November 15, December 1, and November 20, respectively. Alexander Ryumin/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0EE392

Karabağlı Ermenilerden "Rusça" hamlesi 26.03.2021

Dağlık Karabağ'daki ayrılıkçı Ermeni yönetim, Rusça'nın ikinci resmi dil olmasını öngören tasarıyı kabul etti. Azerbaycan ise, ülkedeki tek resmi dilin Azerbaycan Türkçesi olabileceği tepkisini verdi.
This photo taken from a video released by Azerbaijan's Defense Ministry on Wednesday, Nov. 25, 2020, shows Azerbaijan's army soldiers sitting atop of their military vehicle o a road in Kalbajar region of Azerbaijan. The Kalbajar district bordering Armenia, which houses one of the two roads linking Nagorno-Karabakh and the neighbouring country and has strategic significance for Armenians and Azeris, is due to be handed over to Azerbaijan according to a Russia-brokered cease-fire agreement between two countries in the long-running conflict over the separatist territory. (Azerbaijan's Defense Ministry via AP)

Ermenistan: "Azerbaycan savaş suçu işledi" 19.03.2021

İnsan Hakları İzleme örgütünün Azerbaycan'ın Ermeni askerlere yönelik "savaş suçu" işlediği iddialarının ardından, Erivan da Bakü'yü "savaş suçu" işlemekle suçladı.

ISTANBUL, TURKEY - JANUARY 08: Turkish President Recep Tayyip Erdogan attends special session of Satellite Technologies Week via videoconference at Vahdettin Mansion in Istanbul, Turkey on January 8, 2021. Murat Kula / Anadolu Agency

Erdoğan’dan Ermenistan açıklaması: Darbenin her türlüsüne karşıyız 26.02.2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan'da ordunun tutumunu eleştirerek, "Darbenin her türlüsüne karşıyız" dedi. Rusya’dan yapılan açıklamada ise ateşkes anlaşmasının uygulanmasına ilişkin bir endişe bulunmadığı belirtildi.
Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan greets his supporters during a gathering in the centre of Yerevan, Armenia February 25, 2021. Pashinyan warned of an attempted military coup against him after the army demanded he and his government resign. Hayk Baghdasaryan/Photolure via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

Paşinyan’dan orduya: Kendi işinizi yapın 25.02.2021

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, istifasını isteyen orduya "görevini yap ve ülkeyi savun" yanıtını verdi. Savunma Bakanlığı da ordunun siyasete alet edilmesinin "kabul edilemez" olduğunu açıkladı.

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