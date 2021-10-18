Dağlık Karabağ, Kafkasya'da bir bölge. Başkenti Hankendi'dir. Devletler hukukuna göre Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ'da Ermenistan yanlısı yönetim SSCB'nin yıkılışının ardından bağımsızlık ilan etti.

Dağlık Karabağ ve çevresindeki bazı Azerbaycan illerini kapsayan topraklar üzerinde kurulan "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti"nin bağımsızlığı hiçbir ülke tarafından tanınmamaktadır. DW Türkçe'nin Dağlık Karabağ ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.