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Dağlık Karabağ krizi: Rusya ve ABD'den karşılıklı suçlamalar

26 Eylül 2023

Rusya ve ABD, birbirine Güney Kafkasya'yı istikrarsızlaştırma suçlaması yöneltti. Brüksel ise bugün Bakü ve Erivan'dan yetkilileri ağırlayacak. Şu ana dek 13 bin 350 sığınmacı Dağlık Karabağ'dan Ermenistan'a geçti.

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Dağlık Karabağ'dan Ermenistan'a geçen Rus barış gücü araçları
Dağlık Karabağ'dan Ermenistan'a geçen Rus barış gücü araçlarıFotoğraf: Irakli Gedenidze/REUTERS

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ operasyonu sonrası ABD ve Rusya'dan karşılıklı suçlamalar geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller gazetecilere yaptığı açıklamada, "Rusya'nın güvenilebilecek bir güvenlik ortağı olmadığını gösterdiğini düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan operasyonu sonrası Rusya'yı Ermenilerin güvenliğini sağlayamamakla suçlamıştı. Rusya ise Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferinin tek sorumlusunun, Moskova ve Bakü'yle çalışmak yerine Batı'yla yakınlaşan Ermenistan olduğunu savunmuştu.

Rusya'nın ABD'ye cevabı da gecikmedi. Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoli Antonov, Telegram'da paylaştığı mesajda, "Washington'ı Ermenistan'daki Rusya karşıtı hassasiyette suni bir artışa sebebiyet veren aşırı tehlikeli kelime ve eylemlerden kaçınmaya davet ediyoruz" dedi.

Ermenistan, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Rusya ile kurduğu güvenlik ortaklığına güvenerek hareket ediyordu. Ancak iki ülke arasındaki ilişkiler, Rusya'nın geçen yılki Ukrayna işgalinin ardından bozuldu.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) yöneticisi Samantha Power ve ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya ilişkilerinden sorumlu müsteşar yardımcısı vekili Yuri Kim dün Ermenistan'da temaslarda bulunmuştu. Bu, Karabağ'da varılan ateşkesin ardından bölgeye ABD'li üst düzey yetkililerce düzenlenen ilk ziyaret olmuştu.

Brüksel'de kritik görüşme

Belçika'nın başkenti Brüksel ise bugün Bakü ve Erivan'dan yetkililerin görüşmesine ev sahipliği yapacak.

Brüksel'deki görüşme, operasyon sonrası taraflar arasındaki ilk buluşma olacak. Azerbaycan ve Ermenistan liderleri ise önümüzdeki ay İspanya'da bir araya gelecek.

Brüksel'de gerçekleştirilecek toplantıya, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in baş diplomatik danışmanı Simon Mordue başkanlık edecek.

Azerbaycan ve Ermenistan bu toplantıda ulusal güvenlik danışmanlarınca temsil edilecek. Görüşmelere Almanya ve Fransa'dan yetkililer de katılacak. Almanya, Fransa ve AB uzun yıllardır süren Dağlık Karabağ krizinin çözümü için gerçekleştirilen girişimlerde rol alan en önemli aktörler arasında bulunuyor.

Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da geçen Salı günü başlattığını duyurduğu "terörle mücadele operasyonunu" taraflar arasında yaklaşık 24 saat sonra Rusya'nın arabuluculuğunda varılan ateşkesin ardından Perşembe günü başarıyla tamamladığını açıklamıştı. Varılan uzlaşma, bölgedeki ayrılıkçı Ermeni güçlerin silahlarını bırakmalarını ve Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'a entegre edilmesini öngörüyordu.

Azerbaycan'ın askeri operasyonunun ardından Ermenistan'a sığınmak üzere Dağlık Karabağ'dan bu ülkeye geçen Ermenilerin sayısı ise artıyor.Ermenistan hükümeti, bugün yerel saatle 08.00 itibarıyla zorla yerinden edilen 13 bin 350 kişinin Dağlık Karabağ'dan Ermenistan'a geçtiğini duyurdu.

DW,rtr,AFP/CÖ,EC

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