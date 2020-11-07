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Dağdelen, Sevim

Sevim Dağdelen, Sol Parti üyesi Alman politikacı.

Türkiye'den göç eden bir ailenin çocuğu olarak 1975 yılında Almanya'nın Duisburg kentinde doğan Sevim Dağdelen, 2005 yılından bu yana Federal Meclis'te milletvekilliği görevini sürdürüyor. DW Türkçe'nin Sevim Dağdelen ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Ein Teilnehmen macht den Wolfsgruß der rechten Gruppierung žGrauen Wölfeœ auf einer Kundgebung türkischer Nationalisten und national-konservativen Organisationen am Dammtorbahnhof - Hamburg - 10.04.2016 . a participate makes the wolfsgruss the Right Grouping on a Rally Turkish Nationalists and National Conservatives Organizations at Dammtor Hamburg 10 04 2016

Yeşiller'den Almanya'daki Ülkücü Hareket'in yasaklanması için girişim 07.11.2020

Yeşiller partisi, Almanya’da "Bozkurtların" yasaklanması için harekete geçti. Yeşiller Partisi Milletvekili Cem Özdemir konuyla ilgili hükümet partileriyle görüştüklerini belirtti.
September 19, 2015 - September 2015, Munich, Germany- Demonstrators make the symbol of the Grey Wolves. Members of the Grey Wolves- an ultra-nationalist, radical-right group demonstrates against the Kurdish Workers Party (PKK), denouncing them as terrorists . At the outset, members of the radical Turkos motorcycle club assembled in Munich s Freiham, proceeding to the city center to meet with the main demonstration. There were numerous cases of violence, including an attack on a police officer, a line against riot police assembled by the demonstrators, attacks and intimidation of journalists, and the showing of the so-called wolves greeting (wolfsgruess)- a symbol of the Grey Wolf ultra-radical group. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAb160 20150919_zbp_b160_007 Copyright: xSachellexBabbarx September 19 2015 September 2015 Munich Germany demonstrator Make The symbol of The Grey Wolves Members of The Grey Wolves to Ultra Nationalist Radical Right Group demonstrates against The Kurdish Workers Party PKK denouncing THEM As Terrorists AT The outset Members of The Radical Motorcycle Club Assembled in Munich S Freiham proceeding to The City Center to Meet With The Main Demonstration There Were numerous Cases of Violence including to Attack ON a Police Officer a Line against Riot Police Assembled by The demonstrator Attacks and Intimidation of Journalists and The showing of The as called Wolves greeting a symbol of The Grey Wolf Ultra Radical Group PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY ZUMAb160 20150919_zbp_b160_007 Copyright xSachellexBabbarx

Sol Parti: Almanya’daki Ülkücü Hareket yasaklansın 05.11.2020

Fransa’da “Bozkurtların“ faaliyetlerinin yasaklanması üzerine Almanya’dan da benzer bir adım atılması talebi geldi. Sol Parti, Almanya Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu’nun yasaklanmasını istedi.
MUNSTER, GERMANY - SEPTEMBER 28: The rocket launcher MILAN of the Bundeswehr, the German armed forces, is seen during a presentation at a three-day Bundeswehr exercise on September 28, 2018 near Munster, Germany. According to media reports the German government is planning to increase defense spending by 40% to EUR 60 billion annually between 2019 and 2023. (Photo by Alexander Koerner/Getty Images)

Almanya'nın silah satışlarında gerileme 12.10.2020

Alman hükümeti, yılın ilk dokuz ayında askeri silah ve teçhizat satışının geçen yıla kıyasla üçte bir oranında azaldığını açıkladı.

ARCHIV - 26.01.2017, Baden-Württemberg, Oberndorf: Das Sturmgewehr G36 steht beim Waffenhersteller Heckler & Koch in einem Ausstellungsraum. (zu dpa: Luxemburger Finanzholding CDE übernimmt Mehrheit an Heckler und Koch) Foto: Patrick Seeger/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

ABD'ye silah ihracatına itiraz 27.07.2020

Almanya'da Sol Parti Meclis Grup Başkanvekili Sevim Dağdelen, ırkçılıkla suçlanan ABD emniyet teşkilatlarına Almanya'dan silah ihraç edilmesine karşı çıktı.

Das Sturmgewehr HK 433 steht am 26.01.2017 in Oberndorf (Baden-Württemberg) beim Waffenhersteller Heckler&Koch in einem Ausstellungsraum. Heckler&Koch wird sich an der Ausschreibung für ein neues Standardgewehr der Bundeswehr beteiligen. (zu lsw-KORR:G36-Nachfolger: Waffenhersteller buhlen um Bundeswehr-Großauftrag vom 03.02.2017) Foto: Patrick Seeger/dpa | Verwendung weltweit

Sivil toplum Almanya’nın artan silah ihracatına tepkili 21.02.2020

Almanya silah ihracatı açısından 2019’da rekor bir yılı geride bıraktı. Özellikle savaş ve kriz bölgelerine yapılan ihracatlara karşı hem parlamento içinden hem de sivil toplumdan muhalif sesler giderek yükseliyor.
MUNSTER, GERMANY - SEPTEMBER 28: The rocket launcher MILAN of the Bundeswehr, the German armed forces, is seen during a presentation at a three-day Bundeswehr exercise on September 28, 2018 near Munster, Germany. According to media reports the German government is planning to increase defense spending by 40% to EUR 60 billion annually between 2019 and 2023. (Photo by Alexander Koerner/Getty Images)

Alman hükümetinden Türkiye'ye yeni silah satışı izni 12.02.2020

Alman hükümeti, Türkiye, Katar, BAE ve Mısır'a yeni silah satışı izni verdi. Sol Parti, Libya'daki savaşa dahil oldukları gerekçesiyle bu satışlara karşı çıkıyor.

U-Boot in Werft ThyssenKrupp in Kiel | Verwendung weltweit

Almanya'dan Türkiye'ye silah satışında rekor 17.10.2019

Almanya, Suriye operasyonu nedeniyle silah satışına getirilen kısıtlamaya rağmen bu yıl Türkiye’ye silah ihracatında rekor kırdı. Türkiye’ye silah satışları son 14 yılın en yüksek seviyesine yükseldi.
Auswärtiges Amt in Berlin Auswärtiges Amt in Berlin Foreign Office in Berlin Foreign Office in Berlin

Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'de tutuklu Alman vatandaşlarının sayısı arttı 23.08.2019

Türkiye'de cezaevinde bulunan Almanların sayısı son altı ayda 47'den 62'ye yükseldi. Hakkında Türkiye'den çıkış yasağı bulunan 38 Alman vatandaşı da ülkeyi terk edemiyor.

ARCHIV - Deutsche und türkische Flaggen, aufgenommen am 11.01.2013 an einem Messestand auf der Messe Stuttgart (Baden-Württemberg). (zu dpa «Trotz Krise: Deutsche Waffenexporte in die Türkei in Millionenhöhe» vom 11.09.2017) Foto: Marijan Murat/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Türkiye'ye 216 milyon euroluk savunma ihracatı 16.08.2019

Almanya hükümeti 2018 yılında Türkiye’ye toplamda 216 milyon euro değerinde, hem askeri hem de sivil amaçlar için kullanılabilecek ürünün ihracatına onay verdi. Muhalefetteki Sol Parti ise tepkili.
Das Foto, das am 10.07.2017 von der «Defense Acquisition Program Administration» veröffentlicht wurde, zeigt Südkoreas neues U-Boot der Klasse 214 während einer Testfahrt. Das U-Boot ist nach der koreanischen Unabhängigkeitsaktivistin Yu Gwansun benannt, die dagegen protestierte, dass die Japaner Korea besetzten. Foto: -/YNA/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Alman silah sevkiyatında Türkiye ilk sırada 16.07.2019

Türkiye, Almanya’dan silah sevkiyatı yapılan ülkeler listesinde başı çekti. Türkiye 2019’un ilk dört ayında Almanya’dan "donanma alanında" 184 milyon 100 bin euro değerinde teçhizat teslim aldı.
ARCHIV - 03.08.2014, Berlin: Eine türkische Wahlberechtigte zeigt vor dem Olympiastadion ihren türkischen Pass. (zu dpa «Mehr als 1000 Asylanträge von türkischen Beamten und Diplomaten» vom 01.04.2018) Foto: Daniel Naupold/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Türkiye'den Almanya'ya iltica başvuruları artıyor 15.03.2019

Türkiye'den Almanya'ya iltica başvurusunda bulunanların sayısı rekor düzeyini koruyor. Alman Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen, "Erdoğan'dan kaçan her iki kişiden biri Almanya'da koruma altına alınıyor" dedi.

Die Abgeordnete der Partei Die Linke, Sevim Dagdelen, spricht am 05.06.2014 im Deutschen Bundestag in Berlin zur Debatte um Staatsangehörigkeit. Foto: Wolfgang Kumm/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Alman siyasetçi Dağdelen’den Erdoğan’a yanıt 06.12.2018

Sol Parti milletvekili Dağdelen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine yönelik PKK’ya destek verdiği şeklindeki suçlamalarını reddetti. Dağdelen, Erdoğan’ın CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu eleştirmesine de tepki gösterdi.

15.11.2016 epa05632449 A handout picture provided by Turkish President Press office shows German Foreign Minister Frank-Walter Steinmeier (L) as he shakes hands with Turkish President Recep Tayyip Erdogan (R) during their meeting in Ankara, Turkey, 15 November 2016. EPA/TURKISH PRESIDENT PRESS OFFICE/HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

İki Alman milletvekili Erdoğan için verilecek yemeğe katılmayacak 22.09.2018

Hür Demokrat Parti ve Sol Partili iki vekil Almanya'da Erdoğan için verilecek resmi akşam yemeğine katılmayacaklarını açıkladı. FDP’li Djir-Sarai kararına Türkiye’de tutuklu bulunan Alman vatandaşlarını gerekçe gösterdi.
Sevim Dagdelen, Sprecherin für Migration und Integration der Bundestagsfraktion Die Linke, aufgenommen am 30.10.2014 während der ZDF-Talksendung Maybrit Illner zum Thema: Islamisten, Nazis, Hooligans - neuer Hass auf Deutschlands Straßen? im ZDF-Hauptstadtstudio im Berliner Zollernhof Unter den Linden. Foto: Karlheinz Schindler

Dağdelen Türk-Alman Dostluk Grubu Başkanı seçildi 24.04.2018

Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen, Almanya Federal Meclisi’ndeki Türk-Alman Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı’na seçildi. AKP milletvekili Mustafa Yeneroğlu bu karara tepki gösterdi.

picture-alliance/dpa/H.Tittel Eine Mitarbeiterin (h.l.) nimmt am 03.03.2016 im neuen Ankunftszentrum des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in Trier (Rheinland-Pfalz) die Daten von Asylbegewerbern auf. Ziel des Ankunftszentrums ist die Aufnahme und Registrierung der Flüchtlinge sowie die Annahme und Bearbeitung der Asylanträge effiezient und schnell zu gestalten. Foto: Harald Tittel/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Almanya daha fazla Türk’e iltica hakkı tanıyor 03.03.2018

Almanya geçen yıla kıyasla daha fazla Türk vatandaşına iltica hakkı tanıdı. Türk vatandaşlarının Almanya’da olumlu sonuçlanan iltica başvurularının oranı Ocak 2017’de yüzde 6,4’ken bu oran Ocak 2018’de yüzde 38,2 oldu.
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Almanya'ya iltica başvurusu yapan Türk görevlilerin sayısı açıklandı 04.12.2017

Alman İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, darbe girişiminden bu yana üst düzey Türk kamu görevlileri ile ailelerinden oluşan 768 kişi Almanya’da iltica başvurusu yaptı. Başvuruların yarısından fazlası kabul edildi.
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