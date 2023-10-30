Dağıstan'da İsrail karşıtları havalimanını bastı

Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde İsraillileri taşıyan bir uçak geldiği söylentileri üzerine kalabalık bir grup havalimanını bastı, olaylarda 20 kişi yaralandı.

Rusya'ya bağlı nüfusunun çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde Gazze'deki çatışmalar nedeniyle Yahudileri hedef alan gerginlikler yaşandı. İsrailli sığınmacıları taşıdığı iddia edilen Tel Aviv'den bir uçak geldiği gerekçesiyle kalabalık bir grup Pazar akşamı Mahaçkale Havalimanı'nı bastı. Rus haber ajansı Tass, Dağıstan Sağlık Bakanlığı'ndan aldığı bilgilere dayandırdığı haberinde, çıkan arbedede aralarında polis ve sivillerin bulunduğu 20'den fazla kişinin yaralandığını, bunlardan 10'unun hastanede tedavi altına alındığını, iki kişinin durumunun ağır olduğunu belirtti.

Medyada yer alan haberlere göre, kalabalık bir grup havalimanını basarak, piste ve havalimanının çatısına çıktı. Online iletişim ağı Telegram'da yayınlanan videolarda, kalabalığın bariyerleri aştığı, terminalin kapılarını tekmelediği ve havalimanını terk eden araçları kontrol etmeye çalıştığı görüldü.

Havalimanındaki olaylar sonrasında Ria haber ajansına göre 60 kişi gözaltına alındı Fotoğraf: AP/picture alliance

Rusya Hava Taşımacılığı Ajansı, Pazar akşamı geç saatlerde yaptığı açıklamada, Mahaçkale Havalimanı'nda "izinsiz giren vatandaşların" kalmadığını belirterek, havalimanının 6 Kasım'a kadar kapalı kalacağını duyurdu.

Ria: 60 kişi gözaltında

Rus haber ajansı Ria 150 protestocunun kimliğinin tespit edildiğini ve 60 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Dağıstan Valisi Sergey Melikov, havalimanını basan herkesin cezalandırılması gerektiğini belirtti. Melikov Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Dağıstan'ın bütün sakinleri insanların ve politikacıların kınanacak eylemleri nedeniyle mağdur olanların acılarını paylaşıyor ve Filistin'de barış için dua ediyor" dedi. "Ancak havalimanımızda yaşanan olay çok çirkin" ifadesini kullanan Melikov, bu olaylara katılanların cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

Dağıstan Valisi Sergey Melikov Fotoğraf: Valery Sharifulin/TASS/IMAGO

İsrail ve ABD'den tepki

İsrail, Dağıstan'da yaşanan gerginliğin ardından Rusya'ya bütün İsrail vatandaşlarını koruma çağrısı yaptı. Başbakan Benyamin Netanyahu'nun makamından yapılan açıklamada, İsrail'in Rus yetkililerinden "tüm İsrail vatandaşlarını ve tüm Yahudileri korumasını ve olay çıkartanlar ile Yahudiler ve İsraillilere karşı şiddeti teşvik edenlere karşı kararlılıkla harekete geçmesini beklediği" vurgulandı.

ABD de Dağıstan'daki "Yahudi karşıtı protestoları" kınayan bir açıklama yaptı. Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Andrienne Watson, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, dünya genelinde artan antisemitizm karşısında tartışmasız bir şekilde tüm Yahudi toplumunun yanında duruyor" dedi.

Kuzey Kafkasya'da yaşanan olaylar

Dağıstan'ın Hasavyurt kentinde Cumartesi günü de kalabalık bir grup, İsrailli sığınmacıların kaldığı söylentilerinin yayılması üzerine bir otelin önünde toplandı. Yerel medyadaki haberlere göre, çok sayıda kişi oteli basarak, otelde kalanların pasaportlarını kontrol etmeye çalıştı. Olaya polisin müdahale ettiği belirtildi.

İsrail'den tahliye edilen Rus vatandaşlarını taşıyan uçakların Kuzey Kafkasya'daki Mahaçkale, Mineralnıye Vodı ve Soçi havalimanlarına inmesi, bu bölgede gerilimi artırdı. Haber ajansı Ria, yine Kuzey Kafkasya'daki Nalçik kentinde de Yahudi Kültür Merkezi yakınlarında lastik yakıldığını aktardı. Kabardey Balkarya Cumhuriyeti yetkilileri, Yahudi Kültür Merkezi'nin duvarlarına Yahudi karşıtı sloganlar yazıldığını belirtti.

AFP, dpa/JD, HT

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