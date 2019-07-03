 Dışişleri′nden Erbil′deki saldırıya tepki | DÜNYA | DW | 16.02.2021

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DÜNYA

Dışişleri'nden Erbil'deki saldırıya tepki

Dışişleri Bakanlığı, Erbil'de havalanı ve yerleşim bölgelerine düzenlenen ve bir kişinin öldüğü saldırıyı kınadı. ABD Dışişleri bakanı Blinken da sorumlulardan hesap sorulacağını söyledi.

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Kuzey Irak'taki Erbil kentine dün düzenlenen roket saldırısıyla ilgili Türk Dışişleri Bakanlığından açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Erbil'de gerçekleştirilen ve sivil yerleşim birimlerini de hedef aldığı anlaşılan roket saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Erbil halkına, IKBY’ye, Irak Hükümetine ve bizim de yer aldığımız DEAŞ’a Karşı Uluslararası Koalisyon mensuplarına taziye ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri yer aldı.

Irak makamlarının saldırıların arkasında bulunanları süratle tespit ederek adalet önünde hesap vermelerini sağlayacağına inanıldığı kaydedilen açıklamada "Bu saldırılar, Irak’ın barışı, istikrarı ve egemenliği için ülke topraklarında hiçbir terör örgütüne varolma imkanı tanınmaması ve ulusal kurumların kapsayıcı bir şekilde güçlendirilmesi gereğini bir kez daha ortaya koymuştur" denildi.

Blinken: Sorumlulardan hesap sorulacak

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken da saldırıların soruşturulması çağrısı yaparak sorumlulardan hesap sorulacağını söyledi.

ABD öncülüğündeki IŞİD'e Karşı Uluslararası Koalisyon'dan yapılan açıklamada, roket saldırılarında bir kişinin yaşamını yitirdiği ve biri ABD askeri olmak üzere beş kişinin yaralandığı bildirildi.

AFP ajansına konuşan Iraklı ve Batılı güvenlik yetkilileri, Erbil Havaalanı yönüne doğru en az üç roket ateşlendiğini bildirdi. Roketlerden ikisinin havaalanı yakınındaki yerleşim bölgelerine, birinin de Erbil Havaalanı içinde Uluslararası Koalisyon'a bağlı yabancı askerlerin konuşlu olduğu askeri tesise isabet ettiği belirtiliyor.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı da saldırılarla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldığını bildirerek sivillerden bir sonraki bildirime kadar evlerinden çıkmamalarını istedi.

İsmi duyulmamış bir grup üstlendi

Saldırıyı ismi pek bilinmeyen "Evliya el Dam" adlı örgüt internet üzerinden üstlendi. ABD ve Irak güvenlik birimleri, geçen yıl bir dizi benzer küçük grubun ortaya çıktığına işaret ederek bu grupların arkasında İran yanlısı Kataib Hizbullah ve Asaib Ehl'il Hak gruplarının bulunduğunu tahmin ediyor.

IŞİD'e karşı zaferin ilan edildiği 2017 yılı sonrasında Uluslararası Koalisyon'a bağlı görev yapan asker sayısı 3 bin 500'ün altına çekilmişti. Askerlerin 2 bin 500'ünü ABD'liler oluşturuyor.

AFP,DW/BK,TY

©Deutsche Welle Türkçe

 

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