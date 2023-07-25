Dışişleri'nden Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki

"Danimarkalı Vatanseverler" adlı grubun Pazartesi günü Kopenhag'daki Irak Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakarak, eylemi Facebook üzerinden canlı olarak yayınlamasına Türkiye Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi.

Kopenhag'da Cuma günü de bir kişi Kur'an-ı Kerim yakmıştı. İsveç'in başkenti Stockholm'de ise bir kişi geçen hafta bir Kur'an-ı Kerim'i üzerine basarak çiğnemişti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kopenhag'da bugün (24 Temmuz) kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı tekrarlanan aşağılık saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz. Danimarka makamları, uluslararası sorumlulukları çerçevesinde hareket etmeli ve İslam dinine ve milyarlarca inananına yönelik nefreti körükleyen bu çirkin eylemlerin önlenmesi için gerekli tedbirleri almalıdır" denildi.

Bağdat'ta düzenlenen protesto yürüyüşüne yoğun katılım oldu. Fotoğraf: Murtaja LATEEF/AFP

Eylemlere Irak ve Cezayir'den de tepki

Stockholm ve Kopenhag'daki eylemler Cezayir ve Irak'ta protestolara yol açtı. Irak'ın başkenti Bağdat'ta Cumartesi günü binlerce kişi eylemi protesto etti.

Cezayir, İsveç ve Danimarka diplomatik temsilcilerini Kur'an'a yönelik saldırıları kınamak üzere çağırdığını açıkladı. Cezayir Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Danimarka Büyükelçisi ile İsveç Büyükelçiliği Maslahatgüzarına resmi protestoda bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada ayrıca Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı ya da çiğnendiği protestolara ifade özgürlüğü adına izin verilemeyeceği, bu tür eylemlerin hoşgörü ve bir arada yaşama değerlerine ters düştüğü, nefret ve İslamofobiyi canlandırmaya hizmet ettiği belirtildi.

Reuters,AFP,DHA/TY,EC

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