  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Türkiye ekonomisi
Aşırı sıcaklar
PolitikaTürkiye

Dışişleri'nden Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki

2 saat önce

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Kopenhag'daki Irak Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi.

https://p.dw.com/p/4UKj2
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Fotoğraf: Diego Cupolo/NurPhoto/picture alliance

"Danimarkalı Vatanseverler" adlı grubun Pazartesi günü Kopenhag'daki Irak Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakarak, eylemi Facebook üzerinden canlı olarak yayınlamasına Türkiye Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi.

Kopenhag'da Cuma günü de bir kişi Kur'an-ı Kerim yakmıştı. İsveç'in başkenti Stockholm'de ise bir kişi geçen hafta bir Kur'an-ı Kerim'i üzerine basarak çiğnemişti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kopenhag'da bugün (24 Temmuz) kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı tekrarlanan aşağılık saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz. Danimarka makamları, uluslararası sorumlulukları çerçevesinde hareket etmeli ve İslam dinine ve milyarlarca inananına yönelik nefreti körükleyen bu çirkin eylemlerin önlenmesi için gerekli tedbirleri almalıdır" denildi.

Bağdat'ta düzenlenen protesto yürüyüşüne yoğun katılım oldu.
Bağdat'ta düzenlenen protesto yürüyüşüne yoğun katılım oldu. Fotoğraf: Murtaja LATEEF/AFP

 

Eylemlere Irak ve Cezayir'den de tepki

Stockholm ve Kopenhag'daki eylemler Cezayir ve Irak'ta protestolara yol açtı. Irak'ın başkenti Bağdat'ta Cumartesi günü binlerce kişi eylemi protesto etti.

Cezayir, İsveç ve Danimarka diplomatik temsilcilerini Kur'an'a yönelik saldırıları kınamak üzere çağırdığını açıkladı. Cezayir Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Danimarka Büyükelçisi ile İsveç Büyükelçiliği Maslahatgüzarına resmi protestoda bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada ayrıca Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı ya da çiğnendiği protestolara ifade özgürlüğü adına izin verilemeyeceği, bu tür eylemlerin hoşgörü ve bir arada yaşama değerlerine ters düştüğü, nefret ve İslamofobiyi canlandırmaya hizmet ettiği belirtildi.

Reuters,AFP,DHA/TY,EC

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

İsveç'te yaşayan Irkalı Momika, Kurban Bayramı'nın ilk günü Stockholm'deki bir cami önünde kur'an yaktı. Momika, tepkilere rağmen yeni eylemler düzenleyeceğini açıkladı.

İsveç'teki eylemci: Yeniden Kur'an yakacağım

İsveç'teki eylemci: Yeniden Kur'an yakacağım

İsveç'te yaşayan Iraklı sığınmacı Momika uluslararası düzeyde gelen tepkilere rağmen önümüzdeki günlerde yeniden Kur'an yakma eylemleri düzenleyeceğini açıkladı.
Politika30 Haziran 2023
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi

Merkez Bankası'ndan yeni "sıkılaştırma" adımları

Ekonomi3 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Lozan Antlaşması, 100 yıl önce adını aldığı İsviçre'nin Lozan kentinde imzalandı

Lozan: 100 yıllık antlaşma neden tartışılıyor?

Lozan: 100 yıllık antlaşma neden tartışılıyor?

Politika17 saat önce
Çadır nöbetinin ikinci yıl dönümünde düzenlenen protesto etkinliğine katılanlar - (16.07.2023 / Muğla)

Dört soruda Akbelen Ormanı'ndaki çevre direnişi

Dört soruda Akbelen Ormanı'ndaki çevre direnişi

Doğa ve Çevre19 saat önce
Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi toplantısı

CHP'de Parti Meclisi ne mesaj verdi?

CHP'de Parti Meclisi ne mesaj verdi?

Politika24 Temmuz 2023

Gıda üretiminde yapay zekâ dönemi

Gıda üretiminde yapay zekâ dönemi

Gıda güvenliği23 Temmuz 2023

Türkiye'nin gri listeden çıkması neden önemli?

Türkiye'nin gri listeden çıkması neden önemli?

Ekonomi23 Temmuz 2023
Mayolu ve güneş gözlüklü sarışın bir kadın, çöllük bir arazide altı küçük çocuğun ortasında duruyor

Barbie: Feminist ikon mu, yoksa toksik güzellik ideali mi?

Barbie: Feminist ikon mu, yoksa toksik güzellik ideali mi?

Kültür22 Temmuz 2023
Ana sayfaya dön