Dışişlerinden ABD'ye "Metin Topuz" açıklaması

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli Metin Topuz'un "Fetullahçı Terör Örgütü" (FETÖ) üyeliği suçlaması ile yargılandığı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasını eleştiren ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'ya tepki gösterdi.

Aksoy, Topuz hakkındaki mahkeme kararını "derin bir rahatsızlık veriyor" sözleriyle eleştiren Pompeo'nun açıklamaları hakkındaki soruya verdiği yazılı yanıtta, "ABD makamlarını yargı bağımsızlığı ilkesine saygı duymaya ve yargıyı etkilemeye yönelik tavırlardan uzak durmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sözcü Aksoy, Metin Topuz'un 7 gün içinde kararı istinaf etme hakkının bulunduğunu belirterek, "Esasen Metin Topuz, ABD'nin ülkemizdeki temsilciliklerinde çalışan tek 'FETÖ' iltisaklı kişi değildir. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Kara Harp Okulu'ndan ilişiği kesilen ve 2018 yılı Ekim ayında ABD Büyükelçiliği'nde çalışmaya başlayan Arif Yalçın isimli şahıs da 'FETÖ/PDY' bağlantısı nedeniyle tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne nakledilmiştir. Bu durum FETÖ'cülerin sadece devlet kurumlarına değil, Türkiye'deki ABD misyonlarına da sızdığını ya da sızdırıldığını göstermektedir" dedi.

ABD'ye "desek" eliştirisi

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'nin, darbenin baş sorumlusu olarak gördüğü ve halen ABD'de yaşayan Fethullah Gülen ve adamlarının iadesini talep ettiğini kaydeden Aksoy, bu talebin yerine getirilmediğini söyledi. ABD’nin Gülen yapılanmasına "duyarsız yaklaşımını" olduğunu kaydeden Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Bu yaklaşımları neticesinde ABD’nin FETÖ terör örgütü üyeleri için güvenli bir liman haline geldiğini kaygıyla müşahede ediyoruz" dedi.

Açıklamasında, "Türkiye'de hukukun üstünlüğü hakimdir ve Türk yargısı bağımsızdır" diyen Aksoy, "ABD makamlarını yargı bağımsızlığı ilkesine saygı duymaya ve yargıyı etkilemeye yönelik tavırlardan uzak durmaya, ayrıca Türkiye'deki bağımsız yargı kararlarına siyasi anlamlar yüklemekten kaçınmaya davet ediyoruz. Kendilerini demokrasi, özgürlükler ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin savunucusu ve sahibi konumunda gören müttefiklerimizin konu Türkiye ve insanlık düşmanı terör örgütleri olunca bu temel ilkeleri yok sayması düşündürücüdür" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD İstanbul Başkonsolosluğu eski görevlisi Metin Topuz'un hapis cezasına çarptırılmasını eleştirerek, ABD olarak, Türk mahkemesinin verdiği kararın "hızlı bir şekilde kaldırılmasını" beklediklerini dile getirmişti. Bakan Pompeo, söz konusu kararın, "Türk kurumlarına duyulan güvenin altını oyduğunu ve ABD-Türkiye ilişkilerinde gerekli olan güven duygusunu da zedelediğini" ifade etmişti.

Yaklaşık dokuz yıl hapis cezasına çarptırılan Metin Topuz, ABD Adalet Bakanlığı'na bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi'nin (DEA) Türkiye'deki bağlantı personeli olarak ABD Başkonsolosluğu'nda görev yaparken 2017 yılında tutuklanmıştı. Savcılık tarafından, Fethullah Gülen ile ilişki içinde oldukları iddia edilen polis ve savcılarla irtibat halinde olduğu ileri sürülen Topuz mahkeme sürecinde bu iddiaları reddetmişti. Topuz, hakkında suçlama olarak ortaya konan tüm görüşmelerin, üstlerinin bilgisi dahilinde ve işi gereği gerçekleştiğini belirtmiş ve "Fetullahçı Terör Örgütü" ile hiçbir bağının bulunmadığını vurgulamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta başında yaptığı bir açıklamada, Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni bir dönem başlatmak istediklerini dile getirmişti. Kısa süre önce de Türk ordusuna bağlı nakliye uçakları ile Türkiye'den ABD'ye, koronavirüs salgını ile mücadelede kullanılmak üzere yardım amaçlı tıbbi malzeme gönderilmişti.

İki ülke arasındaki ilişkiler 2016 yılından bu yana, Suriye sorunundaki farklı pozisyonlar, Ankara'nın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması, ABD konsolosluğunda çalışan personelin tutuklanması ve 2016'nın Temmuz ayında yapılan darbe girişimi nedeniyle son derece olumsuz bir seyir izliyor.

AFP,Reuters / ET,SSB, TY

© Deutsche Welle Türkçe