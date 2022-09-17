Dışişleri'nden ABD'ye Kıbrıs tepkisi

Türkiye Dışişleri Bakanlğı ABD'nin Güney Kıbrıs'a silah ambargosunu kaldırmasına tepki göstererek, Washington'a "Ada'daki iki tarafa karşı dengeli politika izleme" çağrısı yaptı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), Kıbrıs Cumhuriyeti'ne uyguladığı silah ambargosunun kaldırılmasına ilişkin 20 Eylül 2020'de aldığı kararın kapsamının genişletilmesine yönelik kararını kınadı. Dışişleri, ABD'ye "kararı gözden geçirme ve Ada'daki iki tarafa karşı dengeli bir politika izleme" çağrısı yaptı.

Yazılı açıklamada ayrıca, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) makamlarının söz konusu karara ilişkin tepkisinin tümüyle desteklendiği" belirtilirken, kararın Kıbrıs meselesinin çözülmesi yönündeki çabaları olumsuz etkileyeceği vurgulandı ve "Ada'da bir silahlanma yarışına yol açacak ve Doğu Akdeniz’de barış ve istikrara zarar verecektir" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, "ABD dahil, uluslararası toplumun, Kıbrıs Türk halkının 1959-1960 Antlaşmalarıyla da teyit edilen eşit uluslararası statüsüne göre hareket etmesi" etmesi gerektiğini ifade ederek, Türkiye'nin garantör ülke konumuna vurgu yaptı. Açıklamada konuya ilişkin, "Her halükarda Türkiye, garantör ülke sıfatıyla, Kıbrıs Türkünün varlığını, güvenliğini ve huzurunu sağlamak amacıyla, tarihi ve hukuki sorumlulukları çerçevesinde, gerekli adımları atmaya devam edecektir" ifadeleri yer aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu 2023 mali yılı için kaldırdıklarını açıklamıştı. ABD uluslararası silah ticareti düzenlemelerinin, 1 Ekim 2022'den itibaren geçerli olacağı bildirildi.

Kıbrıs Cumhuriyeti'ne yönelik ABD ambargosu 1987'den beri uygulanıyordu.

DW / AI,ET