Dışişleri kaynakları: Hamas iddiaları gerçeği yansıtmıyor

İsrail'den yayın yapan Times of Israel haber portalının, Hamas yönetiminin Katar'dan ayrılarak Türkiye'ye taşındığı yönündeki iddiasına Türk Dışişleri kaynaklarından yalanlama geldi.

Dışişleri kaynakları, "Hamas Siyasi Büro üyeleri zaman zaman Türkiye'yi ziyaret etmektedirler. Hamas Siyasi Bürosunun Türkiye'ye taşındığı yönündeki iddialar ise gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasını yaptı.

Times of Israel, Katar'ın İsrail ve Hamas arasındaki arabuluculuk rolünü askıya almasının ardından ev sahipliği yaptığı Hamas üst düzey yetkililerini ülkeden kovduğunuve Hamas Siyasi Bürosu'nun Katar'dan Türkiye'ye taşındığını iddia etmişti.

İsmi açıklanmayan bir Arap diplomatik kaynağa dayandırılan haberde pek çok Hamas Siyasi Büro üyesinin zaten aileleriyle Türkiye'de yaşadığı, bu nedenle Türkiye'nin Hamas için Doha'ya mantıklı bir alternatif olduğu kaydedildi. Arap diplomat diğer yandan Hamas liderliğinin Katar'da toplantı yapmadıkları sürece zamanlarının büyük bölümünü Türkiye'de geçirdiğini belirterek Siyasi Büro'nun Türkiye'ye taşınmasının Hamas açısından büyük bir değişiklik anlamına gelmediğini kaydetti.

ABD ile gerginlik riski

Times of Israel, Hamas yönetimine resmen ev sahipliği yapmanın ABD'deki Joe Biden yönetimiyle gerginlik riski barındırdığı, göreve gelecek Donald Trump'ın bu konudaki tutumunun da daha yumuşak olmayacağı değerlendirmesinde bulundu.

İsrail kamu radyosu Kan da daha önce Hamas Siyasi Bürosunun Katar'ın başkenti Doha'dan taşındığını bildirmişti.

ABD'nin 8 Kasım'da Katar'dan Hamas yönetimini ülkeden çıkarmasını istediği kamuoyuna yansımış, ertesi gün Katar, İsrail ile Hamas arasındaki arabuluculuk rolünü askıya aldığını açıklamıştı. ABD'nin baskısı, Hamas'ın İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik teklifleri reddetmesi ve biri ABD vatandaşı altı rehineyi öldürdüğü haberlerinin ardından gelmişti. Hamas Siyasi Bürosu 2012'den bu yana Katar'da bulunuyordu.

DW/BK,JD

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