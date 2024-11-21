Dışişleri Husilerin Türk gemisine saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı bir Türk firmasına ait kargo gemisine Yemen açıklarında İran destekli Husilerce düzenlenen saldırıyı kınadı.

Dışişlerinden yapılan kısa açıklamada, "Bir Türk firmasına ait Panama bandıralı Anadolu S adlı kuru yük gemisine Yemen açıklarında seyrederken Husiler tarafından düzenlenen füze saldırılarını kınıyoruz" denildi.

Açıklamada, "Benzer bir hadisenin tekrar yaşanmamasını teminen gerekli girişimlerde bulunulduğu" da kaydedildi. Ancak söz konusu girişimlerin ne olduğuna dair detay verilmedi.

Yemenli ayrılıkçı Husi güçleri Pazartesi günü Kızıldeniz'de seyrederken Anadolu S adlı gemiyi balistik füzeler ile hedef almıştı. Husi rejiminin sözcüsü Yahya Saree ertesi gün yaptığı açıklamada gemiye iki füzenin doğrudan isabet ettiğini iddia etti. Ancak haber ajansı AP füzelerin geminin yakınlarına düştüğünü, herhangi bir hasara veya yaralanmaya yol açmadığını yazdı.

Dışişlerinin açıklamasında gemideki hasar durumuna dair herhangi bir bilgi yer almadı.

Gazze savaşının başlamasından beri Husiler İsrail'e mal taşıdıkları gerekçesiyle Kızıldeniz'e giren kargo gemilerini hedef alıyor.

Deniz hareketliliğini izleyen MarineTraffic internet sitesine göre saldırı gerçekleştiği sırada Anadolu S, Mısır'dan Pakistan'a doğru seyrediyordu.

AFP,AP / MUK,JD

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?