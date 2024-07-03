Ankara'dan Demiral'a soruşturmaya tepki

Türkiye Dışişleri Bakanlığı milli futbolcu Merih Demiral'a Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında Avusturya'yla oynanan maçta yaptığı bozkurt işareti nedeniyle soruşturma açılmasına yönelik açıklama yayımladı. Bakanlık, UEFA'nın Türk Milli Takımı'nın 2 golünü de kaydeden Demiral hakkında, sahada Bozkurt işareti yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatmasını "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

X hesabından yapılan açıklamada, Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın Eylül 2023 tarihli raporuna atıfta bulunularak, "Raporda, her bozkurt işareti yapanın aşırı sağcı olarak nitelendirilemeyeceği vurgulanmışken ve 'bozkurt' işareti Almanya'da yasaklı bir simge değilken, Sayın Demiral'a Alman makamları tarafından gösterilen tepkilerin bizatihi kendisinin yabancı düşmanlığı içerdiği değerlendirilmektedir" denildi.

Bakanlığın açıklamasında, "Bir spor müsabakasındaki sevinç kutlaması sırasında, tarihi ve kültürel bir sembolün, hiç kimseyi hedef almayan biçimde kullanılmasına yönelik siyasi amaçlı tepkileri kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Diğer yandan Berlin'in olayı kınamasının ardından, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi'nin Dışişleri'ne çağrıldığı belirtildi.

Ne olmuştu?

Türkiye'nin Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek final biletini aldığı maçta, Merih Demiral'ın attığı gol sonrası bozkurt işareti yaptığı kare büyük tepki çekmiş, milli futbolcunun kendi sosyal medya hesabından da paylaştığı bu kare üzerine UEFA "uygunsuz davranış" gösterdiği iddiası üzerine Demiral hakkında disiplin soruşturması yürütüleceğini duyurmuştu.

Şampiyonaya ev sahipliği yapan Almanya'da da tartışmalara neden olan Bozkurt işaretine tepki gösteren Almanya İçişleri Bakanı Nanc Faeser, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Türk aşırı sağcıların işaretlerinin bizim stadyumlarımızda yeri yok. Avrupa Futbol Şampiyonası'nı ırkçılık için bir platform olarak kullanmak kabul edilemez. UEFA'nın olayı araştırmasını ve yaptırımları değerlendirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

İç istihbarat kurumu Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (BfV) Almanya'daki Ülkücü Hareket ile ilgili analizinin linkine de paylaşan Faeser, "Güvenlik birimlerimiz Almanya'daki Türk aşırı sağcıları yakından takip ediyor. 'Bozkurtlar' Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izleniyor" demişti.

DW / SÖ,ET