Çavuşoğlu görevini Fidan'a devretti

Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan görevi Mevlüt Çavuşoğlu'ndan devraldı. Devir teslim töreninde Çavuşoğlu, "8 yıl taşıdığım bayrağı değerli kardeşim Hakan Fidan'a devrediyorum. En zor coğrafyalarda en hassas konularda devletimizin ve milletimizin bekasını birlikte koruduk. Her zaman bakanımız ve bakanlığımızın emrinde olacağım" ifadelerini kullandı.

"Milli dış politika vizyonu devam edecek"

MİT müsteşarlığından Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturan Hakan Fidan ise "Milli dış politika vizyonunu devam" ettireceğini söyledi.

"Bugün cumhuriyetimizin 100'üncü Hariciye Teşkilatımızın 500'üncü yılında aranıza katılmaktan gurur duyuyorum" diyen Fidan, "Cumhurbaşkanımızın vizyonuna ve temsil ettiği değerlere uygun bir şekilde devletimizin ve milletimizin bütünlüğü, güvenliği ve refahı için elimden gelen her türlü gayreti göstereceğim. Devletimizin her türlü etki alanından bağımsızlığı ve milletimizin iradesinin egemenliği esasına dayanan milli dış politika vizyonunu ilerletmeye devam edeceğim" şeklinde konuştu.

Fidan, "MİT'te 13 yıl süren görevimin ardından Dışişleri Bakanlığı'na atanmam nedeniyle şahsıma gösterdikleri güven ve takdirleri için Sayın Cumhurbaşkanıma şükranlarımı sunuyorum" dedi. "Bugünü benim için anlamlı kılan bir diğer husus ise değerli bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'ndan bu görevi devralmaktır" şeklinde konuşan Fidan, Çavuşoğlu ile arkadaşlarının okul sıralarında başladığını belirtti ve ekledi: "Yıllar sonra kendisi Dışişleri Bakanlığına ben MİT Başkanlığı görevlerine getirildik. Bu süreçte çok büyük bir uyum ve güven içerisinde kritik ve zorlu görevleri birlikte ifa ettik. Kendisi devlet adamı, siyasetçi ve en önemlisi insan ve dost olarak her zaman üstün meziyetler ortaya koymuştur."

DHA, DW/TY,JD

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