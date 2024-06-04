Dışişleri Bakanı Fidan Çin'de

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin ziyareti kapsamında mevkidaşı Vang Yi ile bir araya geldi. Fidan, ikili ilişkilerin küresel ve bölgesel barış, refah ve istikrar için önemine vurgu yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Halk Cumhuriyeti ziyareti kapsamında Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbüro üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Vang Yi ile başkent Pekin'de bir araya geldi.

Görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Fidan, Türkiye ve Çin'in uluslararası ilişkilerin pek çok alanında örtüşen görüşlere sahip olduğunu ve uluslararası sistemde daha adil bir anlayışın hakim olmasını savunduğunu belirterek, "Türkiye ile Çin arasında sürdürülecek iyi ilişkiler, bölgesel ve küresel barışın, refah ve istikrarın sağlanmasına da katkı sağlayacaktır" dedi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre Çin'in Filistin konusundaki duyarlılığının son derece memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Fidan, Çin'in Filistinlerle dayanışma içinde olmasını ve iki devletli çözümü güçlü bir şekilde desteklemesini takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Fidan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Filistin'de çözüm için geniş kapsamlı, yetkin ve etkili bir uluslararası barış konferansı için çağrıda bulunmasının son derece önemli olduğuna dikkati çekti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ise Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanması gerektiğini belirterek "Filistin sorunundan çıkışın yolu iki devletli çözümdür. Çin ve Türkiye, Filistin'in BM'ye üyeliğini destekliyor" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son olarak 2019'da Çin'e yaptığı resmi ziyaretin ardından Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi de geçen yıl Temmuz ayında Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan tarafından kabul edilmişti.

DW/BK,EC

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