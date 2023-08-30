  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
Türkiye ekonomisi
Aşırı sıcaklar
PolitikaRusya

Dışişleri Bakanı Fidan Rusya'ya gidiyor

30 Ağustos 2023

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yarın iki günlük bir ziyaret için Rusya'ya gideceği bildirildi. Fidan Moskova'da mevkidaşı Lavrov ile bir araya gelecek.

https://p.dw.com/p/4Vk4H
Fotoğraf: Russian Foreign Ministry/ITAR-TASS/Imago Images

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan iki günlük bir ziyaret için Rusya'nın başkenti Moskova'ya gideceği bildirildi. 

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ziyaretle ilgili yazılı açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Ziyaret kapsamında ikili ilişkilerimizin gündemindeki konular başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmelere dair istişarelerde bulunulması öngörülmektedir."

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da çarşamba günü yaptığı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile 31 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde Rusya'da görüşmelerde bulunacağını açıkladı. 

Fidan ve Lavrov'un Rusya'nın Tahıl Anlaşmasına geri dönmesi hususunda görüş alışverişinde bulunmaları bekleniyor.

Rusya, Ukrayna'da üretilen tahılların Karadeniz üzerinden nakliyisine onay veren anlaşmadan çekildiğini açıklamıştı. Rusya'nın anlaşmadan çekilmesi üzerine Karadeniz'de gerginlik tırmanışa geçti.

Fidan ile Larov'un görüşmesinde "bölgesel ve küresel" konuların ele alınması bekleniyor
Fidan ile Larov'un görüşmesinde "bölgesel ve küresel" konuların ele alınması bekleniyorFotoğraf: türkisches Außenministerium

Erdoğan da "yakında" Soçi yolcusu

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yakın zamanda Rusya'ya bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) sözcüsü Ömer Çelik, Pazartesi günü Ankara'da yaptığı açıklamada, görüşmenin Rusya'nın Karadeniz kıyısında bulunan Soçi kentinde gerçekleşeceğini belirtmişti. Görüşme tarihi konusunda bir bilgi vermeyen Çelik, Türkiye'nin görüşmeler yoluyla "yaklaşan bir gıda krizini" önlemeyi umduğunu söylemişti.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov da gazetecilere yaptığı açıklamada iki lider arasında gerçekleşmesi planlanan görüşmenin tarihi konusunda bilgi vermezken, "hazırlık için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü" ifade etmişti.

Haber kanalı Bloomberg ise Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Hindistan'daki G20 zirvesine giderken 9 Eylül'de Rusya'ya uğrayabileceğini duyurdu.

DW,Reuters/TY,BÖ

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Türkiye ve Rusya bayrakları

Türkiye gemi baskını sebebiyle Rusya'ya tepki gösterdi

Türkiye gemi baskını sebebiyle Rusya'ya tepki gösterdi

Türkiye, Karadeniz'de Şükrü Okan isimli gemiye dört gün önce ateş açılması ile ilgili olarak Rusya'nın uyarıldığını duyurdu.
Politika17 Ağustos 2023
Erdoğan ve Putin 13 Ekim 2022 tarihinde Astana'da bir araya gelmişti

Erdoğan Putin ile ne zaman bir araya gelecek?

Erdoğan Putin ile ne zaman bir araya gelecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinin daha önce duyurulanın aksine Türkiye'de değil Rusya'da gerçekleşmesi bekleniyor. Peki Erdoğan ve Putin'in gündeminde ne var?
Politika18 Ağustos 2023
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Mart 2020 tarihli görüşmesinden

Türkiye Rusya'dan uzaklaşıyor mu?

Türkiye Rusya'dan uzaklaşıyor mu?

Türkiye'nin İsveç onayının ardından yaşanan gelişmeler, Türkiye'nin Rusya'dan uzaklaşıp uzaklaşmadığı tartışmasına yol açıyor. Peki gerçekten denge politikasında ibre kayıyor mu?
Politika18 Temmuz 2023
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Dışişleri Bakanı Fidan Rusya'ya gidiyor

Politika30 Ağustos 2023
Toplam sayfa sayısı 2, sayfa 1
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Yapay zekada ayrımcılık tehlikesi

Yapay zekada ayrımcılık tehlikesi

Teknoloji30 Ağustos 2023
Symbolbild | Türkische Lira

Analiz: Tasarrufçu KKM'den TL'ye dönüşe ikna edilemiyor

Analiz: Tasarrufçu KKM'den TL'ye dönüşe ikna edilemiyor

Ekonomi30 Ağustos 2023
Ukrayna'nın Kırıvıy Rih bölgesindeki demir işleme tesisi.

Rusya'nın gözü Ukrayna'nın yeraltı zenginliklerinde

Rusya'nın gözü Ukrayna'nın yeraltı zenginliklerinde

Politika30 Ağustos 2023
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli - (29.12.2022)

Cumhur İttifakı yerel seçim çalışmalarına başlıyor

Cumhur İttifakı yerel seçim çalışmalarına başlıyor

Politika29 Ağustos 2023

Pasaportun gücü paradan geçiyor

Pasaportun gücü paradan geçiyor

Seyahat29 Ağustos 2023

Fiyasko ve skandallardan günümüze: Fermuar 130 yaşında

Fiyasko ve skandallardan günümüze: Fermuar 130 yaşında

Teknoloji29 Ağustos 2023
Ana sayfaya dön