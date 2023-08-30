Dışişleri Bakanı Fidan Rusya'ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yarın iki günlük bir ziyaret için Rusya'ya gideceği bildirildi. Fidan Moskova'da mevkidaşı Lavrov ile bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan iki günlük bir ziyaret için Rusya'nın başkenti Moskova'ya gideceği bildirildi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ziyaretle ilgili yazılı açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Ziyaret kapsamında ikili ilişkilerimizin gündemindeki konular başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmelere dair istişarelerde bulunulması öngörülmektedir."

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da çarşamba günü yaptığı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile 31 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde Rusya'da görüşmelerde bulunacağını açıkladı.

Fidan ve Lavrov'un Rusya'nın Tahıl Anlaşmasına geri dönmesi hususunda görüş alışverişinde bulunmaları bekleniyor.

Rusya, Ukrayna'da üretilen tahılların Karadeniz üzerinden nakliyisine onay veren anlaşmadan çekildiğini açıklamıştı. Rusya'nın anlaşmadan çekilmesi üzerine Karadeniz'de gerginlik tırmanışa geçti.

Fidan ile Larov'un görüşmesinde "bölgesel ve küresel" konuların ele alınması bekleniyor Fotoğraf: türkisches Außenministerium

Erdoğan da "yakında" Soçi yolcusu

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yakın zamanda Rusya'ya bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) sözcüsü Ömer Çelik, Pazartesi günü Ankara'da yaptığı açıklamada, görüşmenin Rusya'nın Karadeniz kıyısında bulunan Soçi kentinde gerçekleşeceğini belirtmişti. Görüşme tarihi konusunda bir bilgi vermeyen Çelik, Türkiye'nin görüşmeler yoluyla "yaklaşan bir gıda krizini" önlemeyi umduğunu söylemişti.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov da gazetecilere yaptığı açıklamada iki lider arasında gerçekleşmesi planlanan görüşmenin tarihi konusunda bilgi vermezken, "hazırlık için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü" ifade etmişti.

Haber kanalı Bloomberg ise Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Hindistan'daki G20 zirvesine giderken 9 Eylül'de Rusya'ya uğrayabileceğini duyurdu.

DW,Reuters/TY,BÖ

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