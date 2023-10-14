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Dışişleri Bakanı Fidan Alman mevkidaşı Baerbock ile görüştü

14 Ekim 2023

Dışişleri Bakanı Fidan ile Alman mevkidaşı Baerbock'un Kahire'de yaptığı görüşmede Gazze'ye insani yardım ile Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılması için gösterilecek ortak çabalar ele alındı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Alman mevkidaşı Annalena Baerbock bugün Kahire'de bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Alman mevkidaşı Annalena Baerbock bugün Kahire'de bir araya geldiFotoğraf: Florian Gaertner/photothek/picture alliance

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi bir ziyaret için bulunduğu Mısır'ın başkenti Kahire'de bugün Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile görüştü. 

Dışişleri kaynaklarından alınan bilgiler göre, görüşmede, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Gazze'ye yönelik insani yardımlar ve Gazze'den tahliyeler" ele alındı. Görüşmede ayrıca, Ukrayna'daki ve Karabağ'daki durum da gündeme geldi.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin davetiyle Kahire'de bulunan Bakan Fidan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi tarafından da kabul edildi. Fidan, mevkidaşı Şukri ile de bir araya gelecek.

"İyi ve yoğun bir görüşme oldu"

Radikal İslamcı Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırıları sonrasında dün İsrail'e resmi bir ziyarette bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock Tel Aviv'deki temaslarının ardından bugün Mısır'a geçmişti.

Alman heyetinde bulunan yetkililerden edinilen bilgiye göre, Baerbock ile Fidan'ın görüşmesinde Hamas'ın Gazze'ye kaçırdığı Alman rehinelerin serbest bırakılması için gösterilecek ortak çaba ile Gazze'ye insani yardım ile ilgili meseleler ele alındı.

"Yaklaşık bir saat süren iyi ve yoğun bir görüşme" olduğu belirtilerek, Baerbock ve Fidan'ın, son günlerde yaptıkları kriz görüşmelerinde elde ettikleri sonuç ve bilgiler konusunda da fikir teatisinde bulundukları kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi ziyarette bulunduğu Mısır'da bu sabah Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Alman mevkidaşı Annalena Baerbock'ın görüşmesinde Gazze'ye insani yardım ve rehinelerin durumu ele alındıFotoğraf: Florian Gaertner/photothek/picture alliance

İki bakanın görüşmesinde ayrıca Ukrayna'ya destek konusunun da ele alındığı ve bakanların mevcut krizlere ilişkin olarak daha sıkı temas halinde olmak üzere mutabık kaldıkları belirtildi.

Fidan ve Baerbock, Hamas'ın İsrail'e saldırıları sonrasında geçen Pazartesi günü de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. İki bakan son olarak Eylül ayı sonunda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmeleri marjında New York'ta bir araya gelmişti.

Baerbock'un Mısır'daki temasları kapsamında Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ve Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile görüşmeler yapacağı bildirildi.

Alman heyetinden alınan bilgilere göre, görüşmelerde Hamas'ın saldırıları sonrasında bölgedeki durumun yanı sıra Hamas tarafından Gazze'ye kaçırılan rehinelerin serbest bırakılması için gösterilecek çaba en önemli gündem maddeleri olacak.

DW, dpa/JD, ETO

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