Hakan Fidan, Antony Blinken'le görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’le bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede F-16 satın alımı ve modernizasyonu ile İsveç'in NATO üyeliği ele alındı.

5 Haziran'da görevine başlayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Blinken'ın görüşmede Fidan'ı yeni görevi nedeniyle tebrik ettiği belirtilerek, "Görüşmede ayrıca, İsveç'in NATO üyeliği, Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşme süreçleri, F-16 satın alımı ve modernizasyonu ile Ukrayna tahıl anlaşması konuları ele alınmıştır" denildi.

İki bakanın iki ülke arasında ortak gündem konularını ele almak üzere en kısa süre zarfında tekrar görüşme iradelerini vurguladığı da kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün de NATO'ya üye olmak için Türkiye ve Macaristan'dan onay bekleyen İsveç'in Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre Billström yeni görevi nedeniyle Fidan'ı tebrik etti. Fidan ise görüşmede İsveç'in NATO üyeliği için somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

12 Haziran'da üçlü buluşma yapılacak

İsveç'in bu konuda somut adımlar atıp atmadığı konusu 12 Haziran'da Türkiye, İsveç ve NATO'nun yapacağı üçlü toplantıda ele alınacak. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yeniden Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Haziran'da yapılan göreve başlama törenine katılmış ve sonrasında Erdoğan'la bir görüşme yapmıştı. Stoltenberg görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Türkiye'den bir kez daha İsveç'in İttifak'a üyeliğine muhalet etmeye son vermesini talep etmişti. Stoltenberg, "İsveç, Türkiye'nin endişelerine yönelik önemli somut adımlar atmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Üyelik için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç'te Haziran başında yeni terörle mücadele yasaları yürürlüğe girdi. Söz konusu yasalarla ülkede terör örgütlerine üye olmak, üye olanlara maddi destek sağlamak ya da bu örgütleri herhangi bir biçimde desteklemek ağır suç sayılıyor.

DW / HT,JD

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