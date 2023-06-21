Dışişleri Bakanı Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmesinin ardından ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile ilk kez bir araya geldi. Fidan Londra'daki uluslararası toplantı marjında Alman mevkidaşı Baerbock ile de görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, göreve atanmasının ardından ilk kez ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya geldi.

Ukrayna İyileştirme Konferansı marjında Londra'da bir araya gelen iki bakan, görüşme öncesinde kısa açıklamalarda bulundu. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, yıllardır tanıdığı Fidan ile yeni görevinde birlikte çalışmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek ABD ve Türkiye'nin "derin" ilişkilere sahip olduğunu söyledi. Blinken, görüşmede önümüzdeki NATO zirvesi, İsveç'in NATO üyeliği, ikili ilişkiler, savunma, enerji ve ekonomi alanında iş birliği gibi çok sayıda konu başlığı olduğunu belirtti.

Hakan Fidan da Londra'da Ukrayna'ya destek için bulunduklarını hatırlatarak aynı zamanda NATO içinde uzun yıllara dayalı müttefiklik ilişkileri ve ikili ilişkilerin önemine işaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın geçen yıl Madrid'de oluşturduğu stratejik mekanizmaya atıfta bulunan Fidan, bu mekanizma çerçevesinde gündemdeki konuların ele alınması ve ikili iş birliğini daha da geliştirme yollarının araştırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Fidan, konferans marjında Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un yanı sıra Danimarka, İtalya ve Avusturyalı mevkidaşlarıyla da bir araya geldi.

DW/BK,BÖ